







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。実現には相当な見返りを用意する必要があるとされているが、場合によってはエメ・シーハン投手を含める可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のシーハンは日本時間22日終了時点で、18登板、4勝7敗、防御率5.13といった数字を残している。少々失点はかさんでいるが、先発ローテの一角を担っている主力の一人だ。



同メディアは「ジアスレチックによると、タイガースはスクーバルを放出する条件として、『長期保有が可能な先発に加え、有望なプロスペクト』を要求するとみられている。ドジャースにはトレードパッケージに組み込める選手が多数揃っているが、記事ではその条件を満たす先発としてシーハンの名前が挙がっている」と言及。



続けて、「26歳のシーハンは2030年シーズン終了まで球団保有権が残っており、メジャー3シーズンにわたって随所で高いポテンシャルを示してきた。今季は87回2/3を投げて99奪三振と高い奪三振能力を維持している一方、被本塁打（17本）の多さが課題となっている。それでも、たとえ将来ローテの柱となり得る彼を犠牲にしたとしても、スクーバルはどの球団の先発陣にとっても大幅な戦力アップとなる存在だ」と記している。











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