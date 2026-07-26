● パイレーツ 0－11 カブス ○

＜現地時間7月25日 PNCパーク＞

シカゴ・カブスが2連勝で同地区カード勝ち越し。先発登板した今永昇太投手（32）が6回無失点の好投で今季7勝目をマーク。

昨季サイ・ヤング賞右腕スキーンズとの投げ合いとなったこの試合。今永はわずか8球、ゴロアウト3つで初回を終了。3回裏には内野安打と味方の失策が絡んで二死二塁と最初のピンチを背負ったが、2番ゴンザレスを空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

打線は5回表に一死一、二塁の好機を作り、ピート・クローアームストロングの適時二塁打、鈴木誠也の2点適時打で3点を先制。6回表にはスキーンズをノックアウトし、打者1巡の猛攻で一挙5点を追加した。

大量援護を受けた今永は4回以降ランナーを出しながらも、危なげない投球でスコアボードにゼロを並べ続けた。6回84球を投げて4被安打、1四球、4奪三振、無失点という内容。後半戦に入ってから2連勝を収め、今季成績を7勝8敗、防御率3.72としている。

鈴木は5打数1安打、2打点、4三振で13試合連続出塁、5試合連続打点をマーク。今季成績は打率.266、17本塁打、56打点、OPS.824となった。