







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、左膝炎症を抱える大谷をはじめ、投打に負傷者が続出している。戦力に綻びが生じている状態で、一部からはトレード補強を勧める声も出ているが、フロントは現段階ではそれほど動じてはいないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ドジャースは今季もナリーグ西地区で独走を続け、14年連続となるポストシーズン進出へ向けて順調に歩みを進めている。しかし、その戦力に不安材料がないわけではない。特に懸念されるのは、大谷が左膝の故障により投手として無期限離脱となったこと、そしてウィル・スミス捕手が首の椎間板の炎症からの回復に時間を要していることだ」と現状に言及。



その上で、「故障によって補強の必要性が生じたと考えることもできるが、ジアスレチックのケイティ・ウー記者は『ドジャースの考えを把握している複数の球団関係者によれば、ウィル・スミス捕手と大谷の負傷はいずれも、球団のトレード期限戦略に大きな影響を与えることはないとみられている』と伝えている」と記している。



ドジャースは日本時間21日、リリーフのセス・ハルバーセン投手を獲得するトレードを行ってはいるが、負傷者の穴埋めを理由に更なる動きを見せる可能性は低いとみられているようだ。











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