







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、首の負傷で長期離脱しているウィル・スミス捕手の復帰時期が見通せず、捕手陣の補強が課題となっている。その候補として、シカゴ・カブスのミゲル・アマヤ捕手が適任だとの声があがった。米メディア『カビーズ・クライブ』のジェイク・マイセンサー記者が言及した。



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カブスはトレード期限を前に、控え捕手のアマヤを交渉材料として、投手陣の課題を解消するかもしれない。トレード期限まで2週間を切る中、当初は現実味が薄いとみられていた構想だったが、現在は有力な選択肢として浮上している。



そこで、アマヤの獲得候補にドジャースが挙げられた。ドジャースではスミスが首の負傷によって1か月以上離脱し、練習も再開できていない。10年契約の序盤にいる3度のオールスター選出捕手だけに球団は早期復帰を望んでいるが、少なくとも短期的な戦力としては計算しにくい状況だ。



現在はダルトン・ラッシング捕手がスミスに代わってスタメン出場を続けているが、今季だけでも複数の暴言騒動などがあり、球団としても懸念がある。



急浮上したアマヤの獲得案についてマイセンサー氏は「確かに、ドジャースには物議を醸すラッシングがいる。しかし、明らかに捕手における戦力層を厚くできる状況にあり、アマヤは理想的な選択肢となるだろう」と言及した。











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