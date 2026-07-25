英国王室御用達の名門「コノリーレザー」が四半世紀ぶりに日本へ再上陸｜まずは「クラシケ」対応から

1878年に創業した、英国を代表する歴史あるレザーメーカーであるコノリーレザー。英国王室御用達としても知られており、ロールス・ロイス、ベントレー、フェラーリ、マセラティ、アストンマーティン、ジャガーなど、世界の名だたる自動車ブランドのインテリアに採用され、ラグジュアリーカーの文化と密接な関係を持ち続けてきた。

【画像】名門レザー「コノリーレザー」が、約25年ぶりに日本市場で本格展開！（写真13点）

日本市場においてはコノリーレザーの流通は長らく途絶えていたが、その名門レザーブランドが日本市場へ戻ってきた。実に約25年ぶりの再上陸となる。日本国内でコノリーレザーを展開するのは、英国ブランド専門商社BLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社。コノリーブラザース社より代理店権を取得し、コノリーレザーを取り扱う運びとなった。

日本市場における供給体制の構築として、まずはフェラーリおよびマセラティのクラシックカー認証プログラム「クラシケ」に対応する用途としてのレザー販売をスタートする。同プログラムは、対象車両のオリジナル状態を尊重し、製造当時の仕様に即したレストレーションが求められる領域だ。そのため、使用される素材には、単なる品質だけでなく、真正性、来歴、時代考証に基づく歴史的整合性が必要となる。

ここで要となるのが、コノリーレザーが長年培ってきた提供実績とそのアーカイブである。これまでフェラーリ及びマセラティに提供してきた2000種類を超えるサンプルを元に、車両の年式、モデル、仕様に応じた色合わせ、質感、仕上げの検証を行い、当時の仕様に即したレザー選定に対応。また、コノリーレザーをオーダーした際には、使用素材の真正性を示す証明書、「Certificate of Authenticity」の発行を予定している。これらはクラシックカーのレストレーションにおいて重要視される来歴管理、いわゆるプロヴェナンス、および素材のトレーサビリティ確保にも対応するものだ。

さらに、コノリーレザーを採用したすべての車種を対象に、過去のアーカイブと専門的知見を活用した鑑定・レファレンスサービスもスタートする。コノリーのアーカイブには戦前のベントレーから、ジャガー、アストンマーティンまで、これまで採用されたすべての車種の情報が記録されているため、車両の年式、モデル、製造時期などの情報があれば、当時の当該車両に採用されていたレザーのカラー、質感、仕上げ、用途と照合することが可能。必要に応じて、その車両本来の姿に即したレザーの選定をサポートしてくれる。

BLBG株式会社では、フェラーリとマセラティのクラシケ領域での実績を起点として「クラシックカーおよび高級車の内装レストレーション」「特注車両／ビスポークプロジェクト」「航空機／ヨット／高級インテリア用途」等への展開領域を段階的に拡張していく。そしてこれらの分野において、素材の真正性および経年価値を軸とした用途開発を進め、日本市場における高付加価値素材としてのポジション確立を目指していくという。

元来コノリーレザーを採用していない車両の内装張り替えも相談に応じてもらえるとのことなので、英国王室御用達レザーで自分だけの唯一無二のビスポークモデルを創り出すのも一興かもしれない。