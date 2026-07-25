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読売ジャイアンツの小濱佑斗は24日、阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に途中出場。延長10回に勝ち越しの2ラン本塁打を放った。







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首位攻防戦の行方を決めたのは、強心臓のルーキーだった。2-2で迎えた延長10回、一死二塁で打席に立った小濱は、阪神の岩崎優と対戦。











カウント1-1から投じられたストレートを思い切りよく振り抜くと、打球は左翼スタンドへ飛び込んだ。土壇場で追いつかれた直後の一発が、プロ初本塁打となる決勝2ランとなった。



小濱は中部商高から沖縄電力を経て、2025年ドラフト5位で巨人に入団した24歳。強肩と俊足、パンチ力のある打撃を兼ね備えるルーキー内野手だ。



今季はここまで一軍14試合に出場し、打率.258、1本塁打、7打点、OPS.794を記録。この日は代走出場から唯一の打席で結果を残し、チームにとって極めて大きな一発を放った。



嬉しいプロ初アーチでチームを4-2の勝利へ導いた小濱。ルーキーが甲子園の地で勝負強さを強烈に印象づけた。























【動画】ルーキーが決めた！小濱佑斗、勝ち越しの2ランホームランがこちら



DAZNベースボールのXより





試合を決めたのは強心臓ルーキー



ドラ5・小濱佑斗のひと振り

嬉しいプロ初本塁打

ジャイアンツは首位に並ぶ



⚾️阪神×巨人

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【了】