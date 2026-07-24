







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発陣に故障者や不振選手が相次いでいる。後半戦、およびにポストシーズンへ向け補強を検討しても不思議ではない状況だが、もし動くならロサンゼルス・エンゼルスのリード・デトマーズ投手はお買い得かもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。



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デトマーズは現在27歳の先発左腕で、メジャーデビューした2021年から現在までに156登板、24勝37敗、防御率4.64といった数字を残している。



同メディアは「彼は密かに注目を集めるトレード候補の一人となっている。今季は防御率はやや高めだが、3.22というFIP（守備や運に左右されにくい投球内容を示す指標）が示すように、不運な失点が重なった面も大きい。加えて、あと2年間は球団保有権が残っていることもあり、トレード市場で非常に価値の高い交渉材料となっている」と言及。



続けて、「そして彼は、もう一つのロサンゼルス球団でこそ真価を発揮できそうなタイプの投手でもある。タイラー・グラスノー投手はなお戦列復帰まで時間を要し、大谷もいつ投手として復帰できるか見通しが立たない状況だけに、ドジャースには先発の補強が求められている。彼は数年間コストを抑えられる戦力として加えることができる上、将来的にサラリーキャップ制度が導入された場合にも有益となる可能性がある」と記している。











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