● ブリュワーズ 2－5 ロッキーズ ○

＜現地時間7月24日 アメリカンファミリー・フィールド＞

コロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）が現地時間24日、敵地でのブリュワーズ戦に先発登板。6回途中2失点と好投し、今季10勝目を挙げた。

2点の先制リードを持って登板した菅野は1回裏、先頭打者イエリッチへの2球目カットボールが甘く入り、7号ソロを被弾。それでも後続を打ち取って最少失点で立ち上がり、2回裏は2三振を奪いながら三者凡退に抑えた。

再び2点リードで迎えた3回裏、二死一、二塁とピンチを背負ったが、4番コントレラスを中直に仕留めて無失点。4回裏を再び三者凡退とすると、5回裏の二死まで回跨ぎで3者連続三振。先制弾の1番イエリッチも中飛とし、勝利投手の権利を手にした。

菅野は6回裏、3番トゥラングの15号ソロで2点差に迫られ、さらに一死一、二塁と走者を溜めたところで降板。2番手右腕ビクター・ボドニクがこのピンチを凌ぎ、7回終了まで回跨ぎの好リリーフを見せた。7月から途中加入の右腕ジョーダン・ロマノが3点リードの9回裏を締め、今季8セーブ目を挙げた。

この試合の菅野は5回1/3、93球を投げて6被安打、1四球、5奪三振、2失点という内容。背中の張りによる一時離脱を挟みながら、現地6月2日以降の7登板で6連勝を収め、MLBデビューから2年連続の大台到達を果たした。今季成績は10勝4敗、防御率4.69となっている。