







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオンは24日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「4番・右翼」で先発出場。4回に今季第5号となる先制ソロ本塁打を放った。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







新助っ人の快進撃が止まらない。0-0で迎えた4回、先頭打者として第2打席に立ったエンカーナシオンは、中日先発・柳裕也と対戦。



カウント2-1から投じられたボールを力強く振り抜くと、打球は高々と舞い上がり、そのまま右翼スタンドへ飛び込んだ。逆方向への豪快な一発で、均衡を破った。











エンカーナシオンはドミニカ共和国出身の28歳外野手。マーリンズとジャイアンツでメジャー通算94試合に出場し、10本塁打を記録。恵まれた体格を誇る右の長距離砲だ。



今季はここまで17試合に出場し、打率.352、5本塁打、21打点、OPS.985を記録。直近6試合では23打数8安打、4本塁打、9打点と驚異的なペースでアーチを量産している。この日も貴重な先制弾で存在感を示した。



加入直後から日本の投手に適応し、早くも打線の中心を担っているエンカーナシオン。勢いに乗る新助っ人が、今後どこまで本塁打数を積み上げるのか注目だ。

























【動画】その打球がスタンドに…？！エンカーナシオン、恐るべきパワー発揮の逆方向弾

DAZNベースボールの公式Xより













直近6試合で4本塁打



快進撃が止まらない

エンカーナシオン 先制ホームラン



⚾️中日×DeNA

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】