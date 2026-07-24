







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷によって登板を回避して以来、初めてマウンドからの投球を行った。まだ先発ローテーション復帰は見てないものの、これは大きな進歩である。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が言及した。



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フィラデルフィア・フィリーズとのシリーズ最終戦を前に、大谷は着地脚の負荷テストを行い、全種類の球種を投げ分けた。シチズンズ・バンク・パークで行われたこの投球練習は、膝の回復に向けた前向きな兆しと言えるだろう。



本来は週末のニューヨーク・メッツ戦の間でブルペン投球を実施する予定だったが、前倒しで調整が続いている。



ドジャースは大谷を慎重に扱う姿勢を見せている一方で、大谷自身はできるだけ多く登板しようと意欲を見せているようだ。



大谷の状態についてデイビス氏は「このブルペン投球によって復帰日が確定したわけではない。しかし、膝の炎症が長引いていたため彼の投球スケジュールを一時中断していた状況からは進展が見られた。ドジャースはメッツとの連戦中にブルペン投球を行う予定だったため、今回のタイミングは注目に値する」と言及した。











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