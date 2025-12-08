JR東海リテイリング・プラスは、新幹線0系・100系の先頭車両正面を約2cmのサイズで再現した「新幹線純金ミニフィギュア」の受注販売を発表した。熟練のジュエリー職人による造形技術を生かし、外観の特徴を細部まで反映した精密なコレクションとして展開する。

「新幹線0系 純金ミニフィギュア」

「新幹線純金ミニフィギュア」は、東海道新幹線の歴代車両を純金で表現する企画の一環として製作。第1弾は、初代新幹線として「夢の超特急」と呼ばれた0系と、2階建て車両を連結するなど高い居住性で知られた100系をラインナップした。デザイン・製作において、「東海道新幹線メモリアルリング」を手がけたケイウノが協力し、ジュエリー製作技法を用いて1点ずつ製作する仕様とした。

0系のミニフィギュアは、丸みのある先頭形状や「団子鼻」と呼ばれた前面カーブ、丸型ライト、スカート部分のリベットまで可能な限り再現した。100系のミニフィギュアは、「シャークノーズ」と呼ばれた鋭い前頭形状や特徴的な前面窓、ライト配置などにこだわり、特徴的なフォルムを立体的に表現している。いずれも素材はK24(純金)で、マット加工により重厚感と質感を際立たせた。サイズはどちらも縦20mm前後・横15mm以下、重量は約3g。中空構造となっている。各モデルとも専用収納ケースが付属する。

「新幹線0系 純金ミニフィギュア」を専用収納ケースに収めた状態

「新幹線100系 純金ミニフィギュア」

「新幹線100系 純金ミニフィギュア」を専用収納ケースに収めた状態

「新幹線0系 純金ミニフィギュア」と「新幹線100系 純金ミニフィギュア」のイメージ

販売価格は0系・100系ともに19万8,000円。受注上限数は各100個。12月10日10時から受注受付を開始し、期間は2026年1月12日23時59分まで。「JR東海MARKET」内の「PLUSTA ONLINE STORE」で申込みを受け付ける。決済方法はクレジットカードのみ。受注期間の終了後に製造を開始し、2026年5月下旬頃の発送を予定している。