バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE TRAFALGAR.LAW GOLDEN STATE WARRIORS」(12,100円)と「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE YAMATO MILWAUKEE BUCKS」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、いずれも2027年1月発送予定。

2027年1月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE TRAFALGAR.LAW GOLDEN STATE WARRIORS」(12,100円)

2027年1月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE YAMATO MILWAUKEE BUCKS」(16,500円)

『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ始動！ユニフォームを着た「ロー」と「ヤマト」のフィギュアが登場する。

キービジュアルからそのまま飛び出してきたような迫力の造形で「MASTER STARS PIECE」シリーズのフィギュアがラインナップ。第四弾は「ロー(GOLDEN STATE WARRIORS)」と「ヤマト(MILWAUKEE BUCKS)」が登場。さらに2体のキャラクターも展開予定となっている。

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