プレックスは、『秘密戦隊ゴレンジャー』より「【抽選販売】HEROES VINYL ART 秘密戦隊ゴレンジャー ソフビセット（劇中カラー）【1次抽選 2026年9月発送】」(38,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年7月23日(木)12時～2026年8月16日(日)23時となっている。2026年8月下旬当選発表、2026年9月発送予定。

2026年9月発送予定「【抽選販売】HEROES VINYL ART 秘密戦隊ゴレンジャー ソフビセット（劇中カラー）【1次抽選 2026年9月発送】」(38,500円)

HEROES VINYL ARTから、「秘密戦隊ゴレンジャー ソフビセット(劇中カラー)」が登場。

本商品は、スーパー戦隊シリーズ第1作目の『秘密戦隊ゴレンジャー』を、ソフビ作家 「P.P.PUDDING」氏の温かみのある造形で表現したアートソフビセット。

放送当時、ブラウン管の向こうで活躍した5人のヒーローたち。その劇中カラーや空気感を、現代のアートソフビとして再解釈し、今にも動き出しそうなポージングを採用し、「五人揃ってゴレンジャー！」の躍動感を表現。頭部とマントの絶妙な分割や表情付けなど、「P.P.PUDDING」氏ならではの工夫も随所に込められている。







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