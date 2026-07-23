プレックスは、『仮面ライダークウガ』より「【抽選販売】HEROES VINYL ART 仮面ライダークウガ対決セット【1次抽選 2026年10月発送】」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年7月23日(木)12時～2026年8月16日(日)23時となっており、2026年8月下旬当選発表、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「【抽選販売】HEROES VINYL ART 仮面ライダークウガ対決セット【1次抽選 2026年10月発送】」(17,600円)

HEROES VINYL ARTから、「仮面ライダークウガ 対決セット」が登場。

本商品は、作品を象徴する「対決」をテーマにした「HEROES VINYL ART」ならではのシリーズで、「仮面ライダークウガ」の宿敵のひとりであり、多くのファンの記憶に強く刻まれているグロンギ怪人「ゴ・ガドル・バ」がラインナップされている。

ヒーローの魅力は、強大な敵の存在によってさらに輝く。互いが互いを際立たせる宿命のライバルを並べることで、あの激闘の記憶が鮮やかによみがえる。原型はソフビ作家「ピコピコ」氏が担当。クウガの力強さとヒーローイズム、ゴ・ガドル・バの不気味さと威厳を、温かみのあるデイフォルメの中に凝縮している。さらに、劇中イメージを意識した彩色を施し、小ぶりなサイズながら高い存在感を実現。懐かしさとアート性を兼ね備えた、「HEROES VINYL ART」を象徴するアイテムとなっている。

(C)石森プロ・東映