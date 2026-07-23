バンダイは、『轟轟戦隊ボウケンジャー』より「アクセルラー -MEMORIAL EDITION-」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。

『轟轟戦隊ボウケンジャー』放送20周年を記念し、ボウケンジャーの変身アイテム「アクセルラー」が、大人向けなりきり玩具シリーズ MEMORIAL EDITIONとして登場する。

本商品は、劇中で描かれた変身シーンを追求し、新たに振動モーターやタービン内部に複数のLEDを搭載。変身時のエンジン音に合わせてアクセルラーが振動し、タービンの回転時には火花が散る劇中の演出をLEDで再現する。

さらに、劇中を彷彿とさせる台詞音声を楽しめるほか、ボウケンジャーの世界観を彩ったBGMや効果音も多数収録し、より没入感のある遊びが可能。変身シークエンスや劇中演出をより深く楽しめる仕様で、20周年を迎えた『轟轟戦隊ボウケンジャー』の魅力を存分に味わえる決定版アイテムとなっている。

造形についてもDX版をベースに、背面のビス隠しパーツの追加や画面部分のデザインを変更し、より劇中に近い外観形状を実現。さらにボウケンチップはDX版の紙製からプラ製に変更されている。

(C)東映