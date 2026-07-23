秘密兵器に…？西武の”198cmドミニカン”が最速159キロ披露　2回無失点の好…









埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズのホルヘ・ゴンザレス投手が23日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に4番手として登板。2イニングを投げ、2奪三振無失点の好投を披露した。







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西武は4－7とリードされた展開で7回表の守備に就く。この回からマウンドには育成右腕のゴンザレスが上がった。



わずか3球で2死を奪い、打席に9番の髙野颯太を迎えた。











カウント1－2からの4球目に投じたのは、159キロのストレート。インサイドに大きく外れたが、打者はそのスピードにやや驚くような反応を見せた。



続く5球目に外角低めに大きく曲がるスライダーを投じ、髙野を空振り三振に斬って取った。



ゴンザレスはこの試合で2イニングを投げ、球数わずか18球。与四球0、奪三振2、無失点と素晴らしい投球を披露した。



西武は7失点のあと4得点と追い上げたが、追撃及ばず最終スコア4－7でヤクルトに敗れた。



ゴンザレスはドミニカ共和国出身の23歳。198㎝の長身から強いボールを投げ込む育成右腕だ。主にリリーフとしてマイナー通算86試合に登板した実績を持っている。



秘めたる潜在能力を覚醒させ、支配下登録を勝ち取りたいところ。西武の秘密兵器となれるかどうか、今後の成長が注目される。

























【動画】潜在能力は無限大、西武・ゴンザレスの投球がこちら

DAZNベースボールのXより













秘密兵器となるか



159キロストレートからのスライダー

育成契約1年目の右腕🇩🇴ゴンザレス



⚾️西武×ヤクルト（ファーム）

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【了】