







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのレアンドロ・セデーニョは23日、カーミニークフィールドで行われたファーム交流戦の埼玉西武ライオンズ戦に「3番・DH」で先発出場。初回に特大の1号ホームランを放った。







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西武の先発は期待の若手サウスポーである冨士大和。



ヤクルトは初回、冨士の前に1番・西村瑠伊斗、2番・田中陽翔が連続三振に倒れる。2死無走者で、3番のセデーニョが右打席に入った。











その初球、143キロのストレートをセデーニョが豪快なスイングで捉えた。



痛烈に引っ張った打球がピンポン玉のように左翼方向に飛んでいく。左翼スタンド後方の防球ネット上段に打球は突き刺さり、セデーニョの今季1号ソロ本塁打となった。



幸先よく初回に先制したヤクルトは、その後打線が爆発。3回までに7得点を奪い、最終スコア7－4で西武に競り勝った。



昨季まで3年間はNPBでプレーしたセデーニョは、通算31本塁打を記録した右の長距離砲。今季は米・マイナーリーグで好成績を残し、打線強化を図るヤクルトがシーズン途中で獲得した。



さらに状態を上げ、一軍でその実力を発揮したいところ。チーム浮上の切り札となれるか注目される。



























【動画】本領発揮の特大弾、セデーニョのファーム1号がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













本領発揮



特大の一発が飛び出した

セデーニョ ファーム第1号ホームラン



⚾️西武×ヤクルト（ファーム）

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【了】