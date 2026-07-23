「ボールがとても明確に見える」村上宗隆、復帰後本塁打なしも復調の兆し…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、22日（日本時間23日）に行われたテキサス・レンジャース戦に出場し、大きな飛球を放ったが本塁打には至らなかったと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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同紙によると、村上はハムストリング負傷からの復帰後初となったロード遠征（トロント、テキサス）を通じて19打数4安打、2二塁打、7四球、8三振という成績を残した。



5月27日を最後に本塁打からは遠ざかっているが、着実に状態を上げている様子がうかがえる。



村上は現在の状態について「ボールがとても明確に見える」と手応えを語った。



その一方で「毎日、違う投手が違う球種を投げてくるので、常に学びがある」とも述べ、慎重な姿勢も見せている。



村上は故障離脱前、今季57試合を消化した時点で20本塁打に達するなど、新人離れした長打力でリーグの注目を集めていた。











昨オフにホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約55億4000万円）の契約を結び、メジャー1年目にして大活躍を続けている。



この活躍が評価され、ア・リーグのオールスターに初選出されたほか、強打者が集うホームランダービーにも出場していた。



ホワイトソックスはオールスターブレイク後、トロントとテキサスでの連続ロードシリーズを制し、前半戦の遠征での19勝28敗という不振から脱却した。



この結果、今もチームは地区首位を保っている。



ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は、村上が離脱していた約6週間でチームが17勝18敗と接戦をしのいできたことに触れ、「オフェンスが多面的だ」と強調している。



村上に一発が戻れば、ア・リーグ中地区のトップを走るチームにとって大きな追い風になるだろう。



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