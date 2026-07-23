







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、今季途中から左膝に不安を抱えている。投手としてはしばらくマウンドに上がれなくなっている一方、打者としては出場を継続しているが、米メディア『ヘビー』は打撃にも影響が出始めているのではと懸念を示している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は6月中旬の試合で左膝の炎症により途中交代すると、なかなか状態が改善しないこともありオールスターを辞退。患部の水を抜くなどケアを行った上で後半戦に臨んでいるが、直近5試合は21打数4安打にとどまっている。



同メディアは「ここ最近の打撃不振について、左膝の負傷が投球だけでなく打撃にも影響を及ぼし始めているのではないか、との声が上がっている。火曜日のドジャース戦ラジオ中継では、実況のスティーブン・ネルソン氏が『体重をかかと側に残したままスイングし、その結果、振りが大きくなり過ぎているように見えた』と指摘した」と言及。



続けて、「大谷は直近5試合で21打数4安打、6三振、2四球、本塁打はゼロだった・これらの数字は、今なおチームトップの22本塁打を放っている打者としては明らかな成績の低下を示している。もちろん、わずか5試合だけで長期的なスランプと断定することはできない。だが、目に見える打撃フォームの乱れに加え、ゾーン外の球に手を出す場面も増え、その結果として成績も低下しているとなれば、この状況を注視する必要があるだろう」と記している。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】