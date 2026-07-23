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横浜DeNAベイスターズの濱将乃介は23日、横須賀スタジアムで行われたファーム交流戦3回戦・阪神タイガース戦に「8番・右翼」で先発出場。3回に右翼前へ転がった打球を素早く処理し、打者走者を一塁で仕留める「ライトゴロ」を成立させた。



狙い澄ましたような判断と送球だった。3回の阪神の攻撃で打席には投手・今朝丸裕喜。DeNA先発・坂口翔颯の投じた4球目のスライダーを捉え、打球は、一、二塁間を抜けて右翼前へ。右翼を守る濱は前進しながら素早く捕球すると、迷うことなく一塁へ送球。



これを一塁手の小田康一郎が難しい体勢で巧みにすくい上げ、珍しい「ライトゴロ」を完成させた。



濱は東海大甲府高から日本海オセアンリーグの福井を経て、2022年ドラフト5位で中日に入団した4年目外野手。昨年オフの現役ドラフトでDeNAへ移籍した。











今季はここまでファームで64試合に出場し、打率.174、3本塁打、16打点、12盗塁を記録。打撃では苦しんでいるが、この日は守備で猛アピールを見せた。



DeNA移籍後は一軍出場を果たせていないだけに、打撃面でも向上を見せ一軍戦力に加わりたい。





























【動画】ライトゴロ成立！濱将乃介、一塁への見事な送球を披露

DAZNベースボールの公式Xより













狙っていた



濱将乃介 好判断

小田康一郎 ナイススクープ

今朝丸裕喜をライトゴロに



⚾️DeNA×阪神（ファーム）

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【了】