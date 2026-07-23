「投球後の状態はとても良かった」菊池雄星、実戦形式の投球練習に手応え…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は、21日（日本時間22日）に行われた実戦形式の投球練習でウェイド・メックラー外野手、デンザー・グズマン内野手の両打者を相手に34球を投じたと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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菊池は開幕からエンゼルスの先発ローテーションの一角を担ってきた左腕だ。



しかし、4月29日の登板中に左肩の不快感を訴え、2回を投げ終えたところで降板している。



エンゼルスは5月3日付で菊池の故障者リスト（IL）入りを発表し、登録日は実際に離脱した4月30日付にさかのぼって適用されている。



負傷までの7試合では31回を投げ、防御率5.81、33奪三振、14四球、被本塁打3という数字にとどまっており、本来の安定感を欠く内容だった。



診断の結果は左肩の炎症で、手術を行わずに回復を待つ選択をしている。



今回のセッションを終えた菊池は「投球後の状態はとても良かった」と手応えを口にした。











同メディアによると、週末にはもう一度同様のライブセッションを予定しており、それを終え次第、マイナーリーグでの実戦復帰登板に進む見通しだという。



打者を相手にした登板を重ねることで、実戦感覚を徐々に取り戻している段階にあるとみられる。



一般的にはこの後、実戦形式のシミュレーションやマイナーリーグでの登板を経て、メジャーへの復帰に至る流れとなる。



本人はかねて「7月末までの復帰を望んでいる」と話しており、段階的なステップを踏みながらオールスター後のローテーション復帰を目指しているようだ。



正式な復帰時期については、今後のセッションの結果を踏まえて判断される見通し。



4月下旬の離脱から3カ月近くが経過し、菊池にとっては今シーズン最大のブランクとなっている。



エンゼルスは今季41勝62敗で苦戦し、ア・リーグ西地区最下位に沈んでいるだけに、菊池の復活に期待したいところだろう。



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