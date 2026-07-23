どすこいが帰ってくる…！？ソフトバンク、“不振の本塁打王”が衝撃の180キ…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山川穂高は23日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム交流戦5回戦・中日ドラゴンズ戦に「4番・指名打者」で先発出場。4回に今季ファーム第7号となる同点ソロ本塁打を放った。



打った瞬間に本塁打を確信させる、完璧な一振りだった。0-1と1点を追う4回、打席に立った山川は、中日の2番手・メヒアが投じたストレートを豪快に振り抜いた。



乾いた快音とともに飛び出した打球は、打球速度180キロを計測。そのまま左翼スタンドへ突き刺さり、試合を振り出しに戻した。



山川は中部商高から富士大を経て、2013年ドラフト2位で西武に入団。2018年と2019年に2年連続で本塁打王に輝くなど、球界を代表する長距離砲として活躍してきた。











024年にソフトバンクへ移籍すると、同年は全143試合に出場し、34本塁打、99打点で本塁打王と打点王の2冠を獲得した。



今季は一軍で46試合に出場し、打率.175、9本塁打、25打点と本来の力を発揮できず、現在はファームで再調整を続けている。



ファームではこの一発で7本塁打目。この試合では本塁打を含む2安打1打点を記録し、存在感を示した。



試合はソフトバンクが3-2で勝利。この日は戦列を離れていたリバン・モイネロも復帰登板で3回1失点。



首位を走るチームをさらに勢いづける存在となりそうなだけに、頼もしい選手たちの一軍復帰が待たれる。























【動画】衝撃の180キロ弾！山川穂高、打った瞬間の確信アーチ

DAZNベースボールのXより













打球速度は180km/h



山川穂高 完璧な一発！

快音が筑後に鳴り響いた！



⚾ソフトバンク×中日（ファーム）

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【了】