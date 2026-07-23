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夏の甲子園出場を懸けた地方大会で、大阪桐蔭や智弁学園、聖光学院、京都国際など全国屈指の強豪校が相次いで敗退した。一発勝負ならではの番狂わせとも言えるが、今年は選手のコンディションや試合運びに影響を及ぼしかねない"もう一つの要因"も見過ごせない。高校野球だけでなく、夏の屋外スポーツ全体に共通する課題と、今後求められる競技環境について考える。（文・八木遊）［1/2ページ］



[caption id="attachment_251045" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]



夏の甲子園を目指す地方大会で、強豪校の敗退が相次いでいる。



7月23日には、福島大会準決勝で春の東北王者・聖光学院が東日大昌平に1点差で敗れ、5年連続出場を逃した。京都大会準々決勝でも、3連覇を狙った京都国際が京都翔英に2-7で敗退した。



今春のセンバツ上位校も苦戦している。優勝した大阪桐蔭、準優勝の智弁学園、4強の中京大中京がすでに地方大会で敗れ、センバツ4強のうち勝ち残っているのは専大松戸だけとなった。



一発勝負では、投手の出来や守備のミス、組み合わせによって番狂わせが起きることは珍しくない。個々の敗因を一つに絞ることはできないが、波乱の要因の一つに暑さもあるのではないか。



各地で厳しい暑さが続く中、選手が本来の力を発揮しにくくなり、体調面の異変が試合の流れを左右する可能性は無視できない。











その一例が、智弁学園が奈良大付に敗れた一戦だ。1点リードの6回に捕手が全身をつって交代すると、次の回には投手も足をつった。



投手は治療後も続投したが、同点本塁打を浴び、7回終了時点で球数は140球に達した。8回から継投に入ると、四球や失策が重なって勝ち越しを許した。



症状の原因が暑さだったとは断定できないものの、バッテリーに相次いだアクシデントによって、当初の想定通りの継投や守備運用が難しくなった可能性がある。



高校野球でも暑熱対策は進められている。地方大会では給水時間やクーリングタイム、試合開始時刻の前倒しなどが導入されている。



夏の全国大会では、5回終了後に選手をベンチ裏の冷房が効いたスペースへ移す。体温の確認や着替え、首や手のひらの冷却に加え、アイススラリーや経口補水液なども用意されている。



さらに今年から二部制の時間帯での開催日数も拡大され、高野連も暑熱対策に本腰を入れつつあるのも事実だ。















[caption id="attachment_251052" align="aligncenter" width="530"] 阪神甲子園球場（写真：産経新聞社）[/caption]



夏の甲子園出場を懸けた地方大会で、大阪桐蔭や智弁学園、聖光学院、京都国際など全国屈指の強豪校が相次いで敗退した。一発勝負ならではの番狂わせとも言えるが、今年は選手のコンディションや試合運びに影響を及ぼしかねない"もう一つの要因"も見過ごせない。高校野球だけでなく、夏の屋外スポーツ全体に共通する課題と、今後求められる競技環境について考える。（文・八木遊） ［2/2ページ］













各競技で進む暑熱対策





もっとも、これらは基本的に、暑い環境でも試合を安全に続けるための対策である。危険性が高まる時間帯そのものを避ける運営へ切り替えた競技もある。



今夏のインターハイ陸上は、会期を従来の5日間から7日間に延ばし、全競技を午後5時以降に開始する。前年大会は午前9時ごろから日中を挟んで夜まで行われていたが、今年は暑さ指数が下がる時間帯から競技を始める日程に改められた。



判断材料となるWBGTは「暑さ指数」と呼ばれ、気温だけでなく、湿度や日射、地面からの照り返しなどの影響を加味して熱中症の危険度を示す指標だ。



日本陸連は、WBGTが31以上となる環境では競技を原則中止・中断する方針を掲げている。インターハイでも、ウォーミングアップを含めてWBGT31未満となる時間帯から競技を始められるよう、日程の見直しを求めてきた。











一方、インターハイ男子サッカーは午前9時30分と午後0時30分の開始が基本となっている。テニスも午前9時に始まり、午後以降も競技が続く日程だ。



真夏の日中に屋外で競技を行っているのは、球児だけではない。



競技によって試合時間や会場数、照明設備は異なる。同じ対策を一律に導入するのは難しいが、それだけで現状を維持してよいわけではない。



問われるのは、熱中症を出さずに大会を終えられるかだけではない。暑さによって主力選手が離脱し、長期間準備してきた戦術を発揮できなくなる事態を防げているのか、安全性だけでなく、選手が本来の力を発揮できる競技環境になっているのかという視点も必要だ。



朝夕二部制の拡大、WBGTに基づく中止・延期基準の明文化、休養日の確保、ナイター設備や複数球場の活用は現実的な選択肢となる。将来的には、開催時期そのものの変更も検討を避けられないだろう。



危険な環境の中で続ける発想から、危険な時間帯を避け、必要なら季節も見直す発想へ。これは高校野球だけでなく、夏の屋外スポーツ全体が向き合うべき課題でもある。





【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。





















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【了】