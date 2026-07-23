「とても落ち着く」鈴木誠也、登場曲が安定感の源！？　初回に17号ソロ「…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、23日（日本時間24日）に行われたデトロイト・タイガース戦に出場し、直近11試合で出塁を継続。その間のOPSが1.192に達するほど絶好調が続いていると、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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鈴木は今季17本のホームランを放ち、直近では2つも本塁打をマークするなど長打力も好調だ。



通算のOPS+は129で、自己最高の132に迫っている。



打席に向かう際の登場曲にはフランク・シナトラ氏の「マイ・ウェイ」を使っており、鈴木は「とても落ち着く」と語り、「最初の打席は興奮して気持ちが高ぶるが、それを落ち着かせてくれる」と続けた。落ち着いた入り方が、その後の好成績にも繋がっているとみられる。



同僚のピート・クロウ＝アームストロング外野手は、鈴木について「彼が時速110マイルのボールを打つのを見るのは楽しい。



特に好調なら、彼は1人で大活躍できる」と話している。











鈴木にとって、2026年は勝負の年だ。



今季終了後にフリーエージェント（FA）になる予定で、今後の去就に注目が集まっている。



カブスは既にアレックス・ベルグマン内野手と総額1億7500万ドルで契約しているほか、2027年にはニコ・ホーナー内野手（約2400万ドル）やダンズビー・スワンソン内野手（2800万ドル）にも高額な年俸を支払う予定であり、限られた予算の中で鈴木との再契約交渉がどう進むかが焦点となりそうだ。



カブス加入から5年目を迎えたシーズンでのこの活躍は、鈴木自身の市場価値をさらに高める材料になるだろう。



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