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ロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手は、当初は日々の状態を確認する程度とみられていた首の負傷が長引き、60日間の負傷者リスト（IL）へ移された。これにより、ダルトン・ラッシング捕手の起用に影響が出るかもしれない。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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スミスは6月上旬にIL入りしており、すでに離脱期間が60日を超える見通しとなっていた。そのため、今回の措置は主にロースター上の手続きによるものだという。



ドジャースは今後数週間、スミスの回復状況を慎重に確認するようだ。現時点ではトレード期限までに新たな捕手を獲得する動きを強めておらず、球団は代役を務めるラッシングの働きを評価している。



新人のエリーゼル・アルフォンゾ捕手もロバーツ監督から好意的な評価を受け、ニューヨーク・ヤンキース戦ではメジャー初安打を記録した。



しかし、スミスの抜けた穴は大きく、ハリス氏は「今後数週間の間で彼にさらなる不測の事態が生じた場合、球団のトレード期限に向けた考え方が変わる可能性がある。特に、ラッシングの後に組織内に頼れる控え捕手がほとんどいない状況ではなおさらだ」と言及した。











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