







高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権神奈川大会は24日、準決勝第1試合で横浜と慶應義塾が対戦する。ともに全国制覇の経験を持つ神奈川屈指の名門で、夏の県大会で顔を合わせるのは2023年決勝以来。決勝進出を懸けた一戦を前に、両校の直近公式戦10試合の対戦成績を紹介する。



直近の公式戦10試合では、横浜が7勝3敗と勝ち越している。











【横浜―慶應義塾の直近公式戦10試合】



2024年春・準々決勝 横浜 9-4 慶應義塾

2023年夏・決勝 横浜 5-6 慶應義塾

2022年秋・決勝 横浜 6-3 慶應義塾

2018年秋・準決勝 横浜 2-1 慶應義塾

2016年秋・決勝 横浜 4-7 慶應義塾

2016年夏・決勝 横浜 9-3 慶應義塾

2016年春・準決勝 横浜 5-1 慶應義塾

2014年秋・3回戦 横浜 1-8 慶應義塾

2014年春・準決勝 横浜 10-0 慶應義塾

2013年秋・準々決勝 横浜 6-5 慶應義塾



中でも記憶に新しいのが、2023年夏の神奈川大会決勝だ。横浜が5-3とリードして9回を迎えたが、慶應義塾が土壇場で3点を奪って逆転。6-5で勝利して甲子園出場を決めると、そのまま全国の頂点まで駆け上がった。



一方、直近の対戦となった2024年春の準々決勝では、横浜が9-4で勝利。2023年夏の決勝で敗れた相手に雪辱を果たしている。



今大会の横浜は、4回戦で東海大相模に8-1でコールド勝ち。5回戦では三浦学苑を12-0、準々決勝では市ケ尾を11-4で退け、準決勝へ駒を進めた。注目は、最速150キロ超のエース右腕・織田翔希。今秋のドラフト候補としても注目を集める世代屈指の投手で、主将の小野舜友、強肩強打の遊撃手・池田聖摩らとともにチームを支えている。準々決勝では池田が3安打4打点、2年生の川上慧が2ランを放つなど、打線も好調だ。



対する慶應義塾では、投打の中心を担う2年生右腕・湯本琢心に注目が集まる。140キロ後半の直球を持つ二刀流で、準々決勝の立花学園戦では先発して5回を投げ、打っても3番を務めた。救援した渡辺英亜や捕手の延末遵太も2年生で、若い主力がチームをけん引している。立花学園戦では、延長10回に4番・大棒琉雅が逆転サヨナラの2点適時打を放ち、5-4の激戦を制した。



豊富な戦力を擁する横浜に対し、若い力と粘り強さで勝ち上がってきた慶應義塾。直近の対戦成績で勝ち越す横浜が制すのか、それとも慶應義塾が再び立ちはだかるのか。



名門同士の準決勝は24日午前9時、横浜スタジアムで試合開始予定となっている。









【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】