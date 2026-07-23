多次元制御機構よだか「毎日頑張ってます（笑）」メジャーデビュー後に感じた"日常の変化"とは？ファーストアルバム『LAPLACEL』制作秘話も

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。7月18日（土）の放送には、多次元制御機構よだかが登場！ 7月1日にリリースしたファーストフルアルバム『LAPLACEL』について伺いました。多次元制御機構よだかは、「閃光ライオット2013」グランプリを獲得したバンド・フィッシュライフのフロントマン、林直大さんによるソロプロジェクト。2018年にフィッシュライフは解散しましたが、2020年に多次元制御機構よだかとして初配信作品「夜間飛行」をリリースし、ソロ活動をスタート。そして、2025年12月にリリースしたセカンドEP『ODYSSEY』でメジャーデビューを果たしています。遠山：メジャーデビューして、もうそろそろ7～8ヵ月くらい？多次元制御機構よだか（以下、よだか）：そうですね、それくらいですね。遠山：（メジャーデビューした）実感みたいなのはある？よだか：やっぱり、メジャーデビューしてから生活とかも結構変わったというか、だんだん“メジャーの日常”になっていったというか。遠山：どういう変化を感じる？よだか：やっぱり……毎日頑張ってます（笑）。遠山：（笑）。まあスタッフとかも増えるし、背負うものも増えたということかな？よだか：そうですね、関わってくれる人も増えました。遠山：7月1日には、ファーストフルアルバム『LAPLACEL』がリリースされました。遠山・潮：おめでとうございます！よだか：ありがとうございます！潮：アルバムには、テレビアニメ「また殺されてしまったのですね、探偵様」のオープニングテーマ「スターダスト・エウレカ」や、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」、インディーズ時代の人気曲「夜間飛行」「スピン」などの再録音源を含む全12曲が収録されています。遠山：本当に心震える瞬間がたくさんありすぎて、これは本当にアルバム1曲目の頭からぜひ聴いていただきたい！ なので、よだかくん。まずは1曲聴きたいなと思うのですが。よだか：そうしたら、『LAPLACEL』のなかから多次元制御機構よだか本人としてもイチ推しのナンバーをちょっと聴いていただこうかなと思っております。――ということで、「コズミック・キャデラック」（多次元制御機構よだか）をオンエア♪遠山：“いい曲だなぁ……”と思わず言いながら聴かせてもらっていました。よだか：ありがとうございます。遠山：この曲は、どうやって作り始めたの？よだか：でも、この曲は本当に“ノリ”というか、「いやもうコズミックでキャデラックやったら、ええやん！」みたいな感じで始まってます（笑）。遠山：そんなスタート（笑）!?潮：フフフ（笑）。遠山：あと、僕は「今が色褪せない最初の魔法は 永遠か否かを問わないこと」という歌詞が好きだったりするんだけれども、アルバムのなかでも“始まりと終わり”とか、そういうテーマがあるじゃないですか。よだか：はい。遠山：それは、よだかくんのなかに常に大きくあるもの？よだか：やっぱり、常にありますね。僕は結構気にしがちな性格なんですけど、「じゃあ、もう気にしてみようよ」みたいな。逆に始まりと終わりを気にしたうえで、何か素敵な言葉を考えられたらなっていうのは常々考えています。――番組では他にも、多次元制御機構よだかの楽曲「夜間飛行」を弾き語りで披露する場面もありました。次回7月25日（土）の放送は、秦 基博さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ