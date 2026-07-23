有吉弘行「いつか司会をやりたくなったな」“幸せすぎる”と絶賛するほど魅了された“長寿番組”とは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ&ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月12日（日）の放送では、有吉が「NHKのど自慢」（以下、のど自慢）の魅力について語る場面がありました。

◆一般参加者が輝く「のど自慢」の魅力

有吉は「今日ね『のど自慢』を観ていたんだけど、やっぱり、あの番組って幸せすぎるね。全部観てしまった」と切り出すと、酒井も「俺もたまに観ますけど、確かにいいっすよね」と言い、草薙も「なぜか観ちゃいます」と同意します。

続けて、有吉は「普段はこんなことを思わないんだけど」と前置きしつつ、「俺は“来る仕事をやればいい”っていうタイプだけど……いつか『のど自慢』の司会をやりたくなったな」と新たな野望を口にします。

「のど自慢」は、1946年に放送を開始して以来、一貫してNHKのアナウンサーが司会を務めていますが、その事実を有吉も承知のうえで、「希望としては、いつか『のど自慢』の司会者になって、全国いろんなところを回って仕事してたいなって強く思った」と熱く語ります。

また、それほどまでに魅了された理由について、「芸能人じゃない人がテレビに出て何かする番組も減ってきてるじゃん。しかも、音程が合っていない人の歌を聴くこともないじゃん（笑）。それで思わず手が止まっちゃうんだよな。“ああ……いいな”と思って」と笑います。

さらに「そういう意味では……」と言って、サンドリで毎年年末におこなわれるカラオケ企画「輝く！有吉レコード大賞」を取り上げ、「この番組でも、音の外れた歌がずっと流れて……（笑）。『俺って本能的にそういうのが好きなんだな』って思ったね」と分析します。

そして、改めて「『幸せだな、楽しい番組だな』とすごく思いましたね」と絶賛しました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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