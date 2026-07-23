乃木坂46賀喜遥香「燃やすんですか!?」新曲「是非に及ばず」MV撮影で“一番頑張った”シーンとは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月16日（木）の放送では、7月22日リリースの42枚目シングル「是非に及ばず」のMV（ミュージックビデオ）について、生徒（リスナー）から届いた感想メッセージを紹介しました。＜生徒からのメッセージ＞「乃木坂46、42枚目シングル『是非に及ばず』のMVが公開されましたね！ 皆さんの衣装や表情、世界観がとてもかっこよかったです。特に遥香先生のネクタイ姿がかっこよすぎました！ 新聞紙を燃やすシーンやシンメの瀬戸口心月さんとの身長差が映えているシーンなど、お気に入りのシーンがいっぱいありました。遥香先生のお気に入りのシーンはどこですか？ 教えてほしいです！」賀喜：乃木坂46といえば、やっぱり“ロングスカートで舞う”みたいな姿を想像していただくことが多いと思うんですけど、そういう曲もありつつ、今回は“違った表情を見せたい！”ということで、ロックでパンクなMVになっております！ 衣装もメンバーのヘアメイクも普段と違った感じになっていて、私も完成したMVを観たときに、めちゃくちゃ新鮮で「めっちゃいいな！」と思いました。賀喜：一ノ瀬美空ちゃんがメンバーを率いて歩いている白黒の映像から始まるんですけど、「え、かっこよくね？」って（笑）。なんか勝手に……めちゃくちゃ勝手にですよ？「『東京リベンジャーズ』みたい！」って思いながら観ていました（笑）。そして、セットがかっこいいんですよ！ バスを用意してくださって、そこにいろんなステッカーとかポスターとかが貼られていたり、ちょっと落書きされていたりして、パンクなバスになっていました。リスナーさんも書いてくれていたけど、私が新聞紙を燃やすシーンが、本当に一瞬だけあって（笑）。これは、撮影していたら突然「じゃあかっきー、ここに座って新聞紙を持って。燃やすから」って言われて、「燃やすんですか!?」って（笑）。それで、手のひらに……でも、あれですよ？ 横に水の入ったバケツを置いて、万全の状態で新聞紙を燃やしました。でも、燃やすのはいいんですけど、風で燃えた後の灰が全部私にかかってきて、「熱いし風で灰だらけになる～」って（笑）。それに耐えながら撮ったんです。あと「これをどうやって使うんだろう？」って思っていたんですけど、サブリミナル効果みたいにパッと一瞬だけ入っていて、「なるほど、監督はこれをやりたかったのか！ かっこいいわ！」と思って、頑張ってよかったなって思いましたね。ちなみに、そこで瀬戸口心月ちゃんがビデオテープのテープ部分を引っ張って遊んでいるシーンも撮ったりしていました。これ外で撮影したんですよ、そのシーンとかも全部。だけど、このシーンを撮る直前まで「大雨かな？」って思うくらいめっちゃ降っていて。本当は朝イチから撮る予定だったんですけど、雨が止まないから2、3時間くらい待ったんです。「雨が止まなかったらやばいよ、撮れないぞ……」みたいな空気感になっていたんですけど、奇跡的に晴れて撮れました！ だから、MVも空が曇っていたりするんですけど、それがまたいい味を出しているというか、かっこよくて「うちら持ってるぞ！」って（笑）。私の一番頑張ったシーンは……新聞紙を燃やしたところかな（笑）。お気に入りのシーンを言ったらきりがないですよ。いっぱいある！ 衣装もかわいいし、私服衣装ではネクタイを着けたけど、歌っているシーンでは黄色のチェックの衣装で、頭に安全ピンみたいなのも着けてロックな感じにして、新しい乃木坂46を観たなって。私たちも初めてのテイストだったので、探り探りで不安もあったし、完成がどうなるかなと思っていたけど、すごくかっこよく作ってくださってありがとうございます！ ぜひ観てみてください！あっ、新聞紙のシーンは2分39秒です（笑）！ そこに飛んだら、私が新聞紙を燃やしながらこっちを見ています！「こっち見るなよ。新聞紙を見ろよ、カメラを見るなよ！」って思ったけど（笑）。ちょっと観てみて！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info