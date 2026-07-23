物価高が続いて支出が増え、家計のやりくりが難しい世帯も増えてきています。副業で月3万円の収入があれば楽になると感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では初心者が始めやすい副業をピックアップし、稼げるまでの時間や初期費用について比較してみました。

物価高で困窮する方は増えている

紀尾井町戦略研究所は2026年3月27日、『物価高に関する意識調査(第6回)』の結果を公表しました。物価高によって生活が困窮してきていると感じるかどうか質問したところ、「非常に感じる」「ある程度感じる」が計83.0%でした。

また、日本銀行が発表した最新の「生活意識に関するアンケート調査（第101回）」によると、1年後に物価が「上がる」と予想した人の割合が90.4%に達し、過去最高を記録しました。

物価高は今後も続くと考えられ、節約に励む人も多く見られます。一方、節約には限度もあり、家計を根本から改善するには、収入を増やす必要のある方もいるでしょう。

初心者でも比較的始めやすい副業は、収入を増やすための有力な選択肢となります。

初心者向け副業の比較表

初心者の方でも始めやすい副業5つを選び、月3万円までかかる時間、初期費用、在宅が可能かを比較してみました。

副業 月3万円までの時間 初期費用 在宅 データ入力 約50～80時間 0円 ○ Webライター 約30～40時間 0円 ○ 不用品販売・せどり（物販） 約20～30時間 約5万～10万円 △ ウーバーイーツ 約20～30時間 無料～5,500円 × タイミー 約25～35時間 0円 ×

月3万円までの時間が比較的短いのは、不用品販売・せどりとUber Eats（ウーバーイーツ）の配達です。ただし、不用品販売・せどりは、商品を仕入れる必要があるため、他の副業より初期費用がかかります。

データ入力やWebライターは、在宅でできる案件が多いのがメリットです。子育てや介護などと並行して、スキマ時間で仕事をすることもできます。

各副業の攻略法は？稼ぐためのコツ

それぞれの副業について、効率的に稼ぐためのポイントを解説します。

データ入力

データ入力は、アンケート結果や名刺などのデータを指定フォーマットに入力する作業です。パソコンやスマホがあれば在宅で始められ、初期費用もかかりません。

データ入力は1件10円～50円など、出来高制の案件が多いのが特徴。効率よく稼ぐためには、ブラインドタッチなどで入力スピードを上げること、高い案件を獲得することがポイントです。

Webライター

Webライターは、Webメディアに掲載される記事を執筆する仕事です。データ入力と同じく、初心者が仕事を獲得するには、クラウドソーシングを利用するのが一般的です。

Webライターは競争が激しいため、自分が得意な分野・専門分野の案件を狙う必要があります。最初は単価が低くなりがちですが、実績を作りながら、高単価の案件にチャレンジすることが重要です。

不用品販売・せどり

家庭にある不用品を、フリマアプリなどで販売する副業です。不用品販売であれば初期費用をほとんどかけず、発送資材があればすぐに始められます。

さらに収入を増やしたい場合は、商品を仕入れて販売する「せどり」に挑戦する方法もあります。せどりでは仕入れ費用が必要になりますが、需要を見極める力があれば、定期的な収入につなげることも可能です。

ウーバーイーツ

Uber Eats（ウーバーイーツ）は、料理を注文した利用者へ商品を届ける配達パートナーとして働く副業です。自分の好きな時間・スケジュールで自由に働けるのがメリットで、配達した分だけ報酬がもらえます。

運動になるうえ、道にも詳しくなるというメリットもあります。ただし、天気に左右され、ケガや事故に注意が必要です。効率的に稼ぐには、報酬が高くなる時間帯・曜日を見極めることも重要です。

タイミー

タイミーは、面接や履歴書なしで、単発のアルバイトを探せるアプリです。1時間から数時間の短時間の案件も多く、会社員も空き時間に稼げるサービスとして人気を集めています。

勤務終了後、比較的早く報酬を受け取れる案件もあるため、お金が少し足りないときにも便利です。ただし、賃金は全体的に安く、肉体労働の仕事が中心のため、体力がない方には少し厳しいかもしれません。

タイミーで効率よく稼ぐには、自分に合った案件を見つけて、リピートするのが有効です。また、交通費が支給されない案件も多いため、自宅近くの案件を見つけるのもポイントです。