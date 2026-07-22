仕事では、業務をこなす能力だけでなく、周囲と円滑にコミュニケーションを取る力も求められます。たとえ本人は真面目に取り組んでいるつもりでも、振る舞いによっては「この人とは働きにくい」「仕事ができない人なのかも」と思われてしまうことも。

今回は、「仕事ができない人」という烙印を押されやすい人の特徴を紹介します。自分に当てはまる言動がないか、普段の働き方を振り返ってみましょう。職場に該当する人がいて困っている場合の対処法も、あわせてチェックしてみてください。

人の話を最後まで聞かずに遮る

人の話を最後まで聞かずに遮る人の特徴

会議や日常会話で相手の話を遮る人は、「人の意見を聞かない」「自分の考えを押し付ける人」という印象を与えます。本人は話の内容を早く理解したつもりになっていたり、自分の意見を忘れないうちに伝えたいと考えていたりするのかもしれませんが、話し手は「軽視された」「最後まで聞いてもらえなかった」と感じ、コミュニケーションを取ること自体にストレスを覚えることも。

話を遮る人の心理や、職場などで困ったときの上手な対処法について、以下の記事で詳しく紹介しています。

→✅話を遮る人の心理って?「うざい」と感じたときに実践したい上手い対処法

仕事中も私語を続ける

仕事中の私語には気をつけて

適度な雑談は職場の雰囲気を和らげ、人間関係を築くきっかけにもなりますが、仕事中にずっとしゃべっているのは考えもの。周囲が集中していることに気づかず私語を続けていると、「仕事をする気がない」「空気を読めない」と思われてしまいます。

また、話しかけられた人だけでなく、会話が聞こえる範囲にいる人の集中力や作業効率まで低下させてしまうかもしれません。

私語が多い人の心理や、イライラしたときの対処法を知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。

→✅仕事中に私語が多い人の心理とは? ずっとしゃべっている人にイライラしたときの対処法

口を開けば文句や愚痴ばかり

仕事をしていれば不満を感じることもありますが、会うたびに文句や愚痴を聞かされると、周囲は疲れてしまいます。本人はストレスを発散するために話しているだけかもしれません。しかし、問題を解決しようとせずに不満ばかり口にしていると、「他人や環境のせいにする人」「一緒に働きたくない人」と評価されてしまいます。

文句ばかり言う人の心理や末路、相手をすることに疲れた場合の対処法については、以下の記事で確認できます。

→✅文句ばかり言う人の末路とは? いちいち愚痴を吐く人の心理と疲れたときの対処法

指示されるまで自分から動かない

指示待ち人間の特徴

上司や先輩の指示に従って正確に仕事を進めることは大切ですが、指示がなければ何もしない状態が続くと、周囲からの評価を下げかねません。失敗して叱られることを恐れていたり、自分の判断で動いてはいけないと考えていたりと、理由があって指示を待っているのかもしれませんが、次に必要な作業を考えず、何でも周囲に尋ねてばかりいると、「主体性がない」「仕事への意欲が低い」と思われてしまいます。

指示待ちになってしまう心理や、指示がないと動かない人との上手な接し方は、以下の記事で詳しく解説しています。

→✅「指示待ち人間で何が悪い?」指示がないと動かない心理と上手い接し方を解説

同じ話を何度も繰り返す

過去の出来事や自慢話、以前も説明した内容などを何度も繰り返す人に、ストレスを感じる人は少なくありません。同じ話があまりに多いと「こちらの反応を覚えていない」「時間を奪われている」と感じさせ、次第に会話を避けられてしまう可能性があります。

同じ話を繰り返す人の心理や、イライラを抑えながら対応する方法を知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

→✅同じ話を何度もする人がストレス…! 心理とイライラするときの対処法を解説

仕事の能力だけでなく、周囲への配慮も評価を左右する

職場で「仕事ができない」と思われる原因は、知識やスキルが不足していることだけではありません。人の話を遮る、私語や文句が多い、指示がなければ動かないなど、日頃の何気ない言動が評価を下げている可能性もあります。

まずは、自分の振る舞いが周囲にどのような印象を与えているか、客観的に振り返ってみましょう。仕事の進め方だけでなく、相手の話を最後まで聞く、周囲が集中しているときは私語を控える、不満がある場合は改善案とともに伝えるといった配慮も大切です。

また、職場に該当する人がいる場合は感情的に責めるのではなく、相手の心理を理解したうえで適切に対応することが、働きやすい環境をつくることにもつながります。