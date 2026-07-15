エムフロは7月14日、「副業で心が折れた瞬間」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は6月17日～19日、20代～50代以上の副業経験者497人(女性364人/男性133人)を対象に、インターネットで行われた。

副業で心が折れた瞬間

副業で心が折れた瞬間を教えてもらったところ、1位は「満足いく収入を得られない」で53.7%。「クラウドソーシングでWebライティングを始めた際、時給換算して数十円レベルの低単価案件ばかりで絶望した」(20代 女性)、「文字入力の仕事を行っていましたが、あまりの単価の低さにモチベーションを保てませんでした」(40代 男性)など、期待したほどの収入を得られず、「労働時間に見合わない」「頑張っているのに成果が出ない」という気持ちになり、心が折れてしまう人が目立った。

続く2位は「時間を確保できない」(13.7%)で、「子育てもしながらなので、自分が思うように時間を作れない」(30代 女性)、「本業が終わったあとの限られた時間で作業をしていたため、寝る時間を削っても思うように作業が進まなかった」(40代 男性)といった声が。

3位には「体力的にきつい」(8.7%)がランクイン。「睡眠時間が大きく削られた結果の疲労がひどかった」(20代 女性)、「本業がトラックドライバーのため睡眠時間がとれず、体力的にも厳しくて泣く泣くやめた」(30代 男性)など、睡眠不足や肉体疲労の蓄積によって「副業を続けたいけれど、現実的には続けられない」とのこと。

以下、4位「案件をとれない」(6.4%)、5位「トラブルを経験した」(6.0%)という結果に。副業を始めるときに多くの人が理想とするのは「無理なく収入増を叶えること」だが、実際には難しいことが読み取れた。

続いて、「心が折れた結果、その副業はどうしたか?」と質問したところ、「やめた」が20.9%、「休止している」が23.1%という結果に。ただ、「やり方を変えて継続」(27.8%)したり、「そのまま継続」(28.2%)している人のほうが割合としては多く、心が折れても、副業への期待や副業から得られるメリットがあって、続けたいと考える人が多いよう。

次に選ぶなら譲れない副業の条件

また、「次に選ぶなら譲れない副業の条件」を聞いたところ、「時間の自由度が高い」(31.8%)が最も多く、「あくまで副業なので、時間の融通が効くのはもちろん重要視したい」(30代 男性)、「今まではとにかく数をこなしていましたが、収入が労働に見合わないならば、時間の融通が効くことを重要視したい」(40代 女性)といった声が。以下、「確実に稼げる」(24.5%)、「納得できる収入を得られる」(22.5%)と続き、時間的に無理せず続けられる環境や、収入に関する項目が上位となった。