フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ドラマ『星摘みのあなた』を、31日0時から全話一挙独占見放題配信する。

本作は、都の安全を守る高官と、都で一番の女盗賊という本来は敵対関係にある2人が、“偽装結婚”をきっかけに関係を深めていくラブストーリー。正体を隠したまま同じ屋根の下で暮らすというスリリングな設定の中で、やがて互いに惹かれ合っていく姿が描かれる。

主人公のリウ・ロンは、強欲な者から金銀財宝を奪い、弱き民に分け与える大泥棒。一方のシュー・ムーチェンは、盗賊を取り締まる立場にある堅物の高官で、父の無実を信じ続ける誠実な人物だ。そんな2人が偽りの夫婦として暮らす中で、正体が明かされるかもしれない緊張感と、次第に芽生える恋心が交錯していく。

シュー・ムーチェン役を務めるのは、『あったかいロマンス』『ユンシャン伝』などに出演するタン・シャオティエン。188cmの高身長と端正なルックスで人気を集める。一方、リウ・ロン役は『妄想彼氏は夢殿下!?』のジュアン・ダーフェイが担当し、俊敏な盗賊としての顔と、名家の新妻としての可憐な姿を演じ分ける。

物語は、15年前の水害を巡る陰謀と消えた救済金の謎を軸に展開。リウ・ロンは任務のため名家の令嬢になりすまして嫁ぎ、手がかりとなる玉佩を探す。一方、シュー・ムーチェンも父の汚名を晴らすため真相を追う中で、やがて2人の運命は大きく交差していく。敵同士であるはずの2人が、数々の危機を乗り越えた先にどのような結末を迎えるのかが見どころとなる。

全24話で構成される『星摘みのあなた』は、原作『賊娘子』(煙穣)をもとに、演出・趙錦寿、脚本・高小嫺が手がける。