フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ドラマ『秘密があるなら～The Secret Of Girls』(全16話)を、2月1日0時から独占見放題配信する。

『秘密があるなら～The Secret Of Girls』

このドラマは、近年注目を集めるGLジャンルに新たな風を吹き込むヒーリングラブストーリー。不運続きでも常に前向きな旅人を演じるのは、同性愛をテーマにした『When We Met』で自然体な演技を披露し、好評を得た何蕾(ホー・レイ)。無愛想に見え、実は温かい心を持つ宿の従業員を『一念開花 ～ひとひらの恋ひらく時～』の孫彩綸(スン・ツァイルン)が演じる。

本作は単なる恋愛ドラマにとどまらず、現代女性が抱える悩みやつらい経験にも焦点を当て、社会派なアプローチで視聴者に共感と希望を与える。最初は性格が合わないと互いに反発しつつも、一緒に過ごす中で相手の優しさに触れ心の距離を縮めていく旅人と宿の従業員。しかし、お互い相手に言えない“秘密”があり、その秘密が物語の鍵となっていく。

さらに、そんな2人を姉のように見守る宿のオーナーと、その親友であるバーテンダーの“友達以上恋人未満”な関係にも注目だ。

あらすじ

会社員の徐景曦(シュー・ジンシー)は、突然会社から解雇される。頼る当てもなく1人で旅に出ることにしたが、道中で貴重品をなくし宿に泊まれない事態に。野宿しようとする徐景曦を見かねた宿の従業員の聞杉(ウェン・シャン)は、住み込みで働かないかと提案する。最初は不満を言いつつも次第に打ち解けていく2人。でもお互い相手には言えない秘密があり…。

(C)Moyu Pictures (Beijing) Co., Ltd.