マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年7月6日～19日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～ BELF(原作)・bam2bam(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する 猫子 , 武六甲理衣 , じゃいあん 講談社 ファンタジー・SF 3 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 4 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 HUNTER×HUNTER 冨樫義博 集英社 その他 6 隠し特性13個持ちの俺、今から消失寸前の世界を救済します Last Swordsman(原作)・Jy(脚色)・Teku(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 シャングリラ・フロンティア 硬梨菜 , 不二涼介 講談社 ファンタジー・SF 8 ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士 鉄田猿児 , ハム男 , 藻 アース・スター エンターテイメント ファンタジー・SF 9 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 BUNGO―ブンゴ― 二宮裕次 集英社 スポーツ

1位は『元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～』、第2位は『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』、第3位は『アオアシ』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 野良猫と狼 ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 5 noicomi鬼の花嫁 富樫じゅん , クレハ スターツ出版 恋愛 6 瓜を破る 板倉梓 芳文社 ヒューマンドラマ 7 きみの横顔を見ていた いちのへ瑠美 講談社 恋愛 8 マリリンは、いなくなった 葉月めぐみ 集英社 恋愛 9 HUNTER×HUNTER 冨樫義博 集英社 その他 10 無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す ～公爵家の落ちこぼれ令嬢、嫁ぎ先で幸せを掴み取る～ えとうヨナ , あーもんど , あんべよしろう アース・スター エンターテイメント ファンタジー・SF

1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編第1位の『元傭兵団長、大公家の三男に転生する～才能と家柄ですべてを蹂躙する最強貴族ライフ～』。7月5日よりLINEマンガ独占配信での連載がスタートした同作がランキングトップを獲得しました。

「もし俺が、あんたらのような地位に恵まれていたら…」身分の低さゆえに出世できず、傭兵として命を落とした元傭兵団長の主人公。目を覚ますと、貴族の三男・ルシアンとして転生しており……かつて渇望した貴族の身分、地位、そして才能のすべてを与えられた元傭兵団長の最強貴族ライフを描くファンタジー作品です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。