ソニー・クリエイティブプロダクツは8月8日、人気クリエイター・みいるか氏が手がけるキャラクター「あおいるか」の誕生日を記念し、「みいるかとお祝い！あおいるかのうみ色バースデー」をイオンモールむさし村山(東京都武蔵村山市)にて開催する。

小中学生を中心に人気急上昇中の「ゆるいるか」の主人公「あおいるか」のお誕生日当日となるこのイベントでは、SNS総フォロワー数150万人超を誇る作者のみいるか氏とあおいるかが登場し、トークショーやグリーティングイベントを行う。

みいるか氏とあおいるかによるトークショーは、誰でも参加でき立ち見観覧も可能。書籍購入者向けの整理券を持っている人は、ステージ前の優先観覧エリア(靴を脱いで着席)へ入場できるほか、トークショー内で実施する抽選会にも参加できる。グリーティングは、対象書籍の購入者を対象に実施。あおいるかとの2ショット撮影会を3部制で行う。

会場内には、みいるか氏直筆イラスト入りのメッセージボードを設置。誰でもお祝いメッセージを記入できる。このボードはイベント時の背景として使用される予定。8月1日～7日は、3Fオリオン書房前にて先行設置される。

(C)みいるか