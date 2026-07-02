海技教育財団は、令和8年度上半期の帆船「海王丸」国内体験航海の参加者募集を行っている。

コース

宇野港(岡山県)～神戸港(兵庫県)

航海日程:令和8年8月14日(金)～8月20日(木)

泊数:6泊7日

航海区間:宇野港(岡山県)～神戸港(兵庫県)

参加料：30歳未満の方30,000円、30歳以上の方60,000円

締切:7月20日(月）

大阪港(大阪府)～神戸港(兵庫県)

航海日程:令和8年9月4日(金)～9月8日(火)

泊数:4泊5日

航海区間:大阪港(大阪府)～神戸港(兵庫県)

参加料：30歳未満の方20,000円、30歳以上の方40,000円

締切:8月11日(火)

定員は、募集受け入れのための部屋数の確保および部屋割りの都合上、男性5名、女性4名の9名の募集。参加資格は、高校生以上満70歳未満の心身ともに健康で集団生活に支障のない方。未成年者の場合は保護者の同意が必要。乗船中に誕生日を迎えて70歳になる方は、参加条件の対象外となる。

また、船員、船や海関係に興味を持つ学生等を支援するため、30歳未満の方は割引価格を設ける。年齢は乗船日の年齢を基準とする。

選考方法は申込み受付締切後、選考委員会により選考。決定次第、結果を郵送等にて通知する。

申し込み方法

「参加申込書」を、海技教育財団のホームページ(募集のお知らせ記事)からダウンロードするか、同財団に連絡して取り寄せ、記入の上、各コースの申込締切日(必着)までに、メール・FAX・郵送いずれかの方法にて海技教育財団に送付。なお、申込み前に、応募資料「帆船海王丸体験航海・海洋教室への参加条件」等を確認すること。

問い合わせ先

公益財団法人 海技教育財団

TEL 03-3288-0991

FAX 03-3288-0992

E-mail ship@macf.jp

ホームページ https://macf.jp