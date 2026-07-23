「まさか、ラーメン2軒ハシゴの翌日に、顔がむくんでいないなんて…！」そんな衝撃の告白をしたのは、人気ダンス＆ボーカルグループGENICのメンバーであり、俳優としても活躍する増子敦貴さん。彼が初の単独美容アンバサダーに就任した新エイジングケアブランド「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」のアイテムを駆使することで、多忙な日々の中でも“白玉肌”をキープしているというのです。一体その秘密兵器とは？そして、私たちも真似できる増子流の美肌戦略とは？この記事では、増子さんのリアルな美容事情から、彼が手放せないという神アイテムまで、その全貌に迫ります。

衝撃告白！増子敦貴「ラーメン2軒ハシゴ」でもむくまない秘密兵器とは？

「食べすぎた翌日、顔がパンパン…」そんな経験は誰にでもあるはず。しかし、ライブ前夜に「ラーメン2軒ハシゴ」したにも関わらず、翌日はむくみ知らずだったと衝撃告白したのは、GENICの増子敦貴さん。彼が手放せないと語るその秘密兵器こそ、新エイジングケアブランド「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」の「アンドクレアージュ フォトスキンデバイス」だったのです。

多方面で活躍し、常に新しい表現に挑戦し続ける増子さん。そんな彼が、初の単独美容アンバサダーに就任した「AND CREAGE」は、「重ねた時間が、咲き誇る。」という美しいキャッチコピーを掲げ、年齢を重ねることをポジティブに捉える新しい美容の形を提案しています。彼の透明感あふれる“白玉肌”の裏には、一体どんな美肌戦略が隠されているのでしょうか。

時を「重ねる」から「創造する」へ。「AND CREAGE」が提案する新エイジングケア

「エイジングケア」と聞くと、つい「抗うもの」というイメージを抱きがちですが、「AND CREAGE」は、その概念を根本から覆します。

このブランドを展開するのは、予防医学を掲げ、長年にわたり人々の健康と美しさをサポートしてきたアンファー株式会社。「スカルプD」でおなじみと言えば、ピンとくる方も多いかもしれません。アンファーが「皮膚科学」と「感性」を融合させて生まれた「AND CREAGE」は、「時を重ねる旅は、美しい」というコンセプトを提唱。年齢とともに変化する肌や体をネガティブに捉えず、経験が深みとなり、時間が洗練となり、その全てがその人だけの美しさへと繋がると考えているのです。まるで、私たちの人生そのものを肯定してくれるような、温かいメッセージがブランドの根底にあります。

“白玉肌”の秘訣を深掘り！増子敦貴流「美肌のルーティン」とこだわり

増子敦貴さんのアンバサダー就任は、彼の透明感あふれる肌と、常に新しい表現に挑戦し続ける姿が、ブランドコンセプト「時間とともに変化する自分を受け入れながら、美しさを再創造する」と共鳴した結果でした。

就任インタビューでは、増子さんの知られざる美容のこだわりが次々と明らかに。私たちも今日から真似できるヒントが満載です。

増子流・美容の3つの金言

：心と体の健康が、肌の美しさにも直結するという、シンプルながら最も大切なこと。：肌は人それぞれ。ガラスのように繊細だと語る増子さんは、特にこの点にこだわります。：朝は水洗顔のみ。過度な刺激は避けるのが増子流です。

さらに、ユニークなのが化粧水の浸透法。なんと、「斜め45度くらいで待っていると、より（化粧水が）入っていく感覚がある」というんです！重力を味方につけるこの発想、まさに“増子ワールド”全開。試してみる価値あり、かもしれません。

インタビューでは、増子さんの人柄が垣間見えるエピソードも満載でした。

：上京当初は東京駅構内もわからなかった彼が、今では「目をつぶっても歩ける」「誰よりもスムーズに歩ける」と胸を張る姿に、日々の努力と成長を感じます。：最近始めたゴルフを将来仕事にしたいという夢も。日焼け対策に余念がなく、すでに「AND CREAGE」のアイテムを駆使しているという話には、彼の美容への真剣さが表れています。：自身を花に例えるなら？という質問に、「唇花」と回答。芸能界に入ってから唇のハリやうるおいがレベルアップしたと感じているそうで、「自分の武器」として意識し始めてからクオリティが上がったとのこと。その可愛らしいイラストがこちらです。

特にこだわりを見せていたのが、人中の下のくぼみ。この部分が立体感や3D感を生み出し、唇の角度次第でツヤ感も変わるという解説には、彼の美意識の高さと細部へのこだわりがうかがえます。

増子敦貴さんのプロフィール写真からも、その美意識と透明感が伝わってきます。

増子敦貴（ましこ あつき）さん プロフィール

生年月日：2000年1月5日

出身地：福島県

所属グループ：GENIC

主な出演作：ドラマ「機界戦隊ゼンカイジャー」「体感予報」、舞台「千と千尋の神隠し」など。2026年9月4日公開の映画「ホーム スイート ホーム」にも出演。

増子敦貴が語る「神アイテム」！「AND CREAGE」厳選3アイテム

増子さんが「神アイテム！」と絶賛し、ライブ前のラーメン2軒ハシゴのむくみすら吹き飛ばしたという、その驚きのアイテムとは一体何なのでしょうか？

1. むくみ知らずの秘密兵器「アンド クレアージュ フォトスキンデバイス」

増子さんが「これ1本で完結するし、なんでもできちゃうんです」と語るのが、この「アンド クレアージュ フォトスキンデバイス」。日本初※1の光の先進美容テクノロジーを搭載した家庭用美顔器で、高まるハリと透明感※2を目指せます。

ライブ前の「むくみ」を解消し、周囲からも「顔変わった？」「顔めっちゃスッキリしてる！」と驚かれたというエピソードは、説得力抜群。忙しい日々を送る増子さんにとって、自宅で手軽に、しかも短時間で本格的なケアができるのは、まさに「コスパもタイパも高い」神アイテムだったわけです。プロの技を自宅で再現できるとなれば、これは見逃せません。

: アンド クレアージュ フォトスキンデバイス: 約315g: 69,800円（税込）: 増子さんの体験談が証明する即効性と、自宅で本格ケアができる手軽さ。この投資で毎日の自信が手に入るなら、決して高くないと感じませんか？

※1 DPL（500-600nm）とNIR（1,100-1,800nm）の組み合わせを搭載した一般家庭用光美顔器(2026年5月29日時点)TPCマーケティングリサーチ(株)調べ

※2 肌のキメが整うことによる見た目の印象のこと

2. 土台から美しさを呼び覚ます「アンド クレアージュ ステムアウェイクンブースター」

日本初の処方※1で、肌の土台を整え、美しさを呼び覚ますブースターセラムです。導入液として洗顔後すぐに使うことで、次に使うスキンケアアイテムの浸透をサポートしてくれるでしょう。

: アンド クレアージュ ステムアウェイクンブースター: 30mL: 13,200円（税込）: どんなに良い化粧品を使っても、肌の土台が整っていなければその効果は半減してしまいます。根本から肌力を高めたい方にぜひ注目してほしいアイテムです。

※1『iPS細胞培養上清液』および『エストソイセラム』をリポソーム化した成分を配合したブースターセラム(2026年5月29日時点)TPCマーケティングリサーチ(株)調べ

3. 内側からゆらぎをサポート「アンド クレアージュ ソイブルームスティックパウダー」

外側からのケアだけでなく、内側からのアプローチも欠かせません。この「ソイブルームスティックパウダー」は、変化を乗りこなす女性のゆらぎがちな毎日をサポートするインナーケアアイテム。手軽に摂取できるスティックパウダータイプなので、忙しい朝や外出先でもサッと取り入れられます。

: アンド クレアージュ ソイブルームスティックパウダー

10本入り：3,890円（税込）

30本入り：11,190円（税込）

増子敦貴さん就任記念！見逃せない豪華キャンペーン開催中

: どんなにスキンケアを頑張っても「なんだか調子が悪いな…」と感じる時は、内側からのケアを見直すチャンス。気軽に始められるインナーケアとして、私も注目しています。

増子敦貴さんのアンバサダー就任を記念して、見逃せない豪華キャンペーンが開催されています！WEB（アンファーストア、Amazon、楽天市場）で対象商品を購入すると、オリジナルノベルティがもらえるほか、抽選で限定撮りおろしボイスアクリルスタンドが当たるWチャンスも！

キャンペーン概要

: 2026年7月23日（木）～10月7日（水）9:59: 7月23日（木）～10月9日（金）23:59

アンド クレアージュ フォトスキンデバイス

アンド クレアージュ ステムアウェイクンブースター

アンド クレアージュ ソイブルームスティックパウダー

購入者プレゼント内容

: アンファー公式ストア、楽天市場、Amazon

アクリルチャーム付きミラー（ランダム2種）

アクリルチャーム付きポーチ

Wチャンス！抽選プレゼント

応募フォームから応募すると、抽選で増子さんの限定撮りおろしオリジナルボイスアクリルスタンドなどが当たるチャンス！これはファンならずとも手に入れたいレアアイテムです。

#美しさましましこ計画 SNSキャンペーン

さらに！「AND CREAGE」公式Xをフォローの上、対象商品の写真と共にハッシュタグ「#美しさましましこ計画」を付けて感想を投稿すると、抽選で増子敦貴さん直筆サイン入りポストカードが当たります。

直筆サイン入りは本当に貴重なので、ぜひこの機会に応募して「#美しさましましこ計画」に参加しましょう！

増子敦貴さんと共に「美しさ」を創造する旅へ

増子敦貴さんのアンバサダー就任は、「AND CREAGE」が提唱する「時を重ねる旅は、美しい」というメッセージを、より多くの人々に届ける素晴らしい機会だと感じました。彼の内側から輝くような“白玉肌”と、ポジティブな美容哲学は、きっと私たちの美容への意識も変えてくれるはずです。

「重ねた時間が、咲き誇る。」この言葉を胸に、私たちも増子さんと一緒に、日々のケアを楽しみながら、自分だけの美しさを創造していきませんか？新しい美容の扉を開く「AND CREAGE」のアイテムを、ぜひ一度手に取ってみてください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。