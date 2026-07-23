夏の暑さで、サウナ後の水分補給はいつも以上に気になりますよね。そんなあなたの不安を解消し、さらに心まで満たされる特別なサウナ旅が、愛媛で待っています。四国遍路の文化にならった心温まる「お接待」が期間限定で登場し、話題の「サウナ遍路」でイオンウォーターを無料でもらいながら、お得に愛媛のサウナを巡る「悟りの旅」を満喫できます！この記事を読めば、その全貌が明らかになります。

愛媛「サウナ遍路」とは？巡礼とサウナが融合した新体験

近年、サウナブームが日本中で巻き起こっていますが、愛媛県松山圏で展開されている「サウナ遍路」は、その中でも一際ユニークで奥深い体験を提供しています。四国遍路という古くからの巡礼文化と、現代のリフレッシュ法であるサウナが見事に融合したこの企画は、まさに心と体を”悟る”現代の巡礼と言えるでしょう。

「サウナ遍路」とは、愛媛県松山市・東温市にある6つの提携サウナ施設を巡る公式企画です。その最大の特徴は、四国遍路の文化にならい、LINE上でデジタル御朱印を集めるというユニークなシステム。アプリのダウンロードは不要なので、スマートフォンさえあれば誰でも気軽に「悟りの旅」を始められます。

ただ施設を巡るだけでなく、「サウナで汗を流し、それぞれの小さな悟りを持ち帰る」というコンセプトも魅力です。温浴施設を周遊することで、普段気づかない地域の魅力を発見したり、入浴後に地元の美味しいサウナ飯を楽しむなど、お寺を巡るお遍路さんのように、サウナ旅の醍醐味を存分に味わえるはずです。

この企画は2026年3月7日の開始からわずか4ヶ月で、すでに登録者数730人を突破。のべ990ものデジタル御朱印が納経され、26名もの「満願」達成者がいるというから驚きです。この数字からも、いかに多くのサウナ愛好家がこの魅力的な旅に夢中になっているかが伺えます。

豪華な「満願特典」で”悟りの証”を手に！

6施設すべてを巡り終え、「満願」を達成した巡礼者には、特別なご褒美が待っています。それが、サウナ菩薩「蒸浄菩薩（じょうじょうぼさつ）」をあしらった限定オリジナルグッズ3点セット（手ぬぐい・ステッカー・アクリルキーホルダー）！もちろんこれらは非売品です。

この「蒸浄菩薩」のデザインも、どこかユーモラスで愛着が湧くイラストですよね。サウナの「蒸」と浄化の「浄」を合わせたネーミングも秀逸。このグッズを手にすれば、サウナで得た「悟り」をより深く感じられること間違いなしです。

夏限定！心と体に染みわたる「お接待」体験でイオンウォーター無料配布

四国遍路には、地域の人々が巡礼者（お遍路さん）に飲み物や食べ物を無償で振る舞う「お接待」という美しい”おもてなし文化”が今も息づいています。この精神をサウナ遍路にも取り入れたのが、今回の番外企画「お接待」です。

サウナに入る前には十分な水分補給が欠かせません。このイベントでは、各施設を訪問したSAUNiiiKメンバーが、サウナ遍路に登録（QRコードチェックイン）した参加者に、イオンウォーターを1本プレゼントしてくれます。まさに、サウナを巡る現代の遍路者への、心温まる「おもてなし」と言えるでしょう。

特に夏場のサウナは気持ち良い反面、脱水症状には十分な注意が必要です。イオンウォーターは、汗をかいた時に失われがちな水分と電解質をスムーズに補給できる飲料として知られています。この「お接待」は、サウナの安全と楽しさを両立させる上で、非常に実用的なサポートとなりますね！

「お接待」開催日程と参加施設一覧

この素晴らしい「お接待」は、2026年7月27日（月）から8月10日（月）にかけて、愛媛・松山圏の6つのサウナ施設で順次開催されます。

｜伊予の湯治場 喜助の湯（松山市）｜たかのこの湯（松山市）｜SAUNA ALKU（松山市）｜道後さや温泉 ゆらら（松山市）｜見奈良天然温泉 利楽（東温市）｜南道後温泉 ていれぎの湯（松山市）

参加費は無料ですが、各施設の入館料は別途必要です。（※イオンウォーターはお一人さま1本、なくなり次第終了となりますのでお早めに！）

愛媛のサウナ文化を牽引する「SAUNiiiK」の挑戦

この革新的な「サウナ遍路」を企画・運営しているのは、愛媛・松山でサウナ文化を開拓するクリエイター集団、SAUNiiiK(サウニーク)合同会社です。彼らは「サウナで、つながる。挑む。文化をつくる。」をミッションに掲げ、温浴施設と連携した周遊企画から野外サウナイベント、異業種コラボ、さらには災害時のサウナ活用まで、前例のない「最初の一歩」を次々と生み出しています。

今回の「サウナ遍路」も、サウナを入り口に地域の温浴施設を知ってもらい、施設間に人の循環をつくることを目指しています。そして「お接待」企画は、サウナ遍路の認知を広げるとともに、「サウナの前の水分補給」を当たり前の習慣にするための、まさに健康と文化を両立させる取り組みなのです。

大塚製薬株式会社の担当者の方も「イオンウォーターは、サウナや入浴など汗をかくシーンの水分補給に適した飲料。サウナや入浴を安全に楽しむ文化づくりをサウナ遍路のみなさんとご一緒できることを嬉しく思います」とコメント。水分補給のプロフェッショナルとの連携は、この企画の信頼性をさらに高めています。

SAUNiiiK合同会社の共同代表、新村 糧（にいむら りょう）さんの言葉が印象的です。

「サウナの前の一本の水分補給が当たり前になれば、サウナや入浴はもっと安全に、もっと楽しくなります。イオンウォーターを片手に、この夏、サウナ遍路デビューしてもらえたら嬉しいです。サウナ上がりの『ととのった〜』が、『悟った〜』に変わる。そんな夏を一緒に楽しみましょう。」

「ととのった〜」が「悟った〜」に変わるという表現、個人的にすごく響きました！サウナの奥深さを追求し、さらに地域文化と結びつけるSAUNiiiKの取り組みは、これからのサウナ業界を牽引していく可能性を秘めていると感じます。

SAUNiiiK合同会社 概要

まとめ：愛媛から広がるサウナの未来

SAUNiiiK合同会社（サウニーク）愛媛県松山市2025年6月26日（6・2・6「蒸し風呂の日」）大西 竜治、野口 翔平、新村 糧温浴施設連携企画、サウナイベント、施設プロデュース、オフィスサウナ導入支援、オリジナル商品開発など多岐にわたる。

SAUNiiiK合同会社は、今後も参画施設の拡大や、6施設の合同イベント開催を構想しているとのこと。松山から愛媛、そして四国全体へと、サウナ文化で地域を盛り上げる取り組みを続けていくそうです。彼らの活動は、単なるサウナブームにとどまらない、地域に根差した新しい文化の創造だと感じます。

この夏、「サウナ遍路」で愛媛・松山圏の魅力を再発見し、心身ともに”悟る”体験をしてみてはいかがでしょうか。そして、「お接待」でイオンウォーターを片手に、安全で楽しいサウナライフを満喫してください。あなたもきっと、「悟った〜！」と叫びたくなるはずですよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。