夏の酷暑、街歩きをためらっていませんか？花王と東急不動産が贈る「STAY in the SHADE」は、その悩みを解決！原宿・オモカドで、リラックマたちと涼める「日かげの森」やひんやり「ビオレ冷タオル」を体験し、真夏の街ブラを驚くほど快適に変えます。限定特典や涼しい休憩スポットを賢く活用し、最高の夏の思い出を作る秘訣を、この記事で手に入れてくださいね！

令和の酷暑に挑む！「STAY in the SHADE」プロジェクトとは

今年の夏も、記録的な猛暑が予測されていますね。気象庁が新たに「酷暑日」を定義するほど、日本の夏は年々厳しさを増しています。外に出かけるのが億劫になる…そんな方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、そんな暑さの中でも、夏の楽しい思い出づくりを諦める必要はありません！

今回ご紹介するのは、花王と東急不動産がタッグを組んでお届けする、画期的なプロジェクト 「STAY in the SHADE」 です。この取り組みは、暑さを賢く避けながら、快適に街歩きを楽しむ「令和の街ブラ」を提案してくれるというから、私が注目しないわけにはいきません。

一体どんな内容なのか、一緒に見ていきましょう！

涼しさのオアシス「オモカド」で体験できること

このプロジェクトの舞台は、流行の発信地として知られる東急プラザ表参道「オモカド」 、そしてその周辺の原宿・神宮前エリアです。

開催期間は2026年7月30日（木）から8月5日（水） 。まるで夏休みを彩るかのように、様々な工夫が凝らされています。

プロジェクトの根底にあるのは、「適度に日かげ休憩をしながら街歩きを楽しむ」というシンプルな、しかし今の時代にこそ必要な考え方です。渋谷区認定のクールシェアスポットである「オモカド」を拠点に、どんな体験が待っているのでしょうか。

「買わなくていいので、日かげで涼んでいってください。」

オモカドのエントランスに足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは、大きなリラックマのタペストリー！そして、階段には「買わなくていいので、日かげで涼んでいってください。」という心温まるメッセージが広がっています。この一文だけで、ホッと安心しますよね。

これは単なる商業施設ではなく、訪れる人々の快適さを第一に考える、というプロジェクトの強いメッセージだと感じました。

サンエックスキャラと夢の共演！『日かげの森』でリラックス

このプロジェクトの目玉の一つが、オモカド6階屋上スペース「おもはらの森」に期間限定で登場する 『日かげの森』 です。

想像してみてください。カラフルなパラソルの下、デッキチェアにはリラックマやすみっコぐらしのぬいぐるみがちょこんと座っていて、あなたも一緒に日かげでゆっくり休めるんです。

子どもから大人まで、誰もが笑顔になれるこの空間は、まさに都会のオアシス。人気キャラクターたちに囲まれながら、酷暑を忘れさせてくれるような、特別な休憩時間を過ごせるはずです。

館内を巡る宝探し！『すみっこさがし』でひんやり体験

館内では、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」を探す 『すみっこさがし』 というフォトラリーも開催されます。

全5つのスポットで「すみっコぐらし」を見つけ、写真を撮って『日かげの森』のスタッフに見せると、 「ビオレ 冷タオル」を留められるオリジナルクリップがもらえるそう。

暑い日でも、涼しい館内でキャラクターを探しながら歩くのは、まるで探検みたいでワクワクしますね。景品も実用的なのが嬉しいポイントです。

街全体がクールシェア！周辺店舗も「日かげ」を開放

このプロジェクトがすごいのは、「オモカド」の中だけにとどまらないこと。原宿・神宮前エリアの約10店舗が「STAY in the SHADE」ポスターを掲げ、購入の有無にかかわらず店内を「日かげ」として開放してくれるんです。

これぞまさに、地域全体で暑さに立ち向かう「涼しさのバトンリレー」！街中でちょっと休憩したいな、と思った時に気軽に立ち寄れる場所があるのは、夏のお出かけを格段に快適にしてくれるでしょう。

街ブラをサポートする頼れるアイテムたち！「ビオレ」製品を体験

そして、日かげで涼んだ後、再び街へ繰り出す時に心強い味方となってくれるのが、花王の「ビオレ」製品です。

プロジェクト期間中、特に2026年8月1日(土)・8月2日（日）の2日間、オモカド6階「おもはらの森」およびエントランスで、以下のアイテムがサンプリングされます。

冷却シート「ビオレ 冷タオル」

のせる前の肌温度から－3℃が1時間続くという、驚きの冷却効果を持つタオル。これはまさに、猛暑時の救世主！首元や顔をひんやりさせて、リフレッシュできます。コスパという点ではサンプリングなので試供品ですが、その効果を無料で体験できるのは大きなメリットです。実際に使ってみて、その即効性と持続力を実感してみたいですね。

日やけ止め「ビオレUV アクアリッチ ライトアップエッセンス」

強力な紫外線カット効果（SPF50+PA++++）はもちろんのこと、可視光を操って自然な透明感を生み出すという、メイクアップ効果も兼ね備えた日やけ止め。日差しを避けつつ、肌もキレイに見せたい！という願いを叶えてくれる優れものです。日焼け防止は疲労感の軽減にもつながると言われているので、これからの街ブラには必須アイテムとなりそうですね。

サンプリングは数に限りがあるとのことなので、気になる方は早めに訪れてみてください。

プロジェクトを支える企業たちの想いと「オモカド」の魅力

この素晴らしいプロジェクトは、どのような背景から生まれたのでしょうか。それぞれの企業が持つビジョンを見てみましょう。

花王株式会社（主催）

花王は、ヘルスビューティケア事業を通じて様々な社会課題の解決に取り組んでいます。今回の「STAY in the SHADE」は、過去の取り組み「ヒヤカド」からさらに発展したもので、「暑さ対策商品の体験提供にとどまらず、商品を活用しながら夏を前向きに楽しむ新たなライフスタイル」を提案しています。酷暑時代における快適で豊かな体験価値の創出を目指す、その企業姿勢には感銘を受けます。

東急不動産株式会社（共催）

東急不動産は「環境経営」を全社方針に掲げ、広域渋谷圏（渋谷駅から半径約2.5㎞）を中心に「脱炭素社会」「循環型社会」「生物多様性」に取り組んでいます。年間8900万人もの人々が訪れる神宮前交差点前の商業施設「オモカド」を拠点に、安心・安全なまちづくりを発信するという視点は、地域貢献への強い意識を感じさせます。

サンエックス株式会社（協力）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超えるオリジナルキャラクターを生み出すサンエックス。その愛らしいキャラクターたちは、見る人の心を癒し、笑顔にしてくれます。今回のプロジェクトにキャラクターが参加することで、より多くの人々が楽しく、安心して外出できるきっかけを与えてくれるでしょう。

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原宿表参道欅会（後援）

地域コミュニティである欅会も、「来街者が安心して快適に歩ける環境づくり」の重要性を訴え、本プロジェクトへの期待を寄せています。商業施設だけでなく、商店街全体が連携することで、来街者にとってより魅力的な街へと進化するはずです。

訪れるべき場所「東急プラザ表参道「オモカド」」

今回のプロジェクトの中心となる「オモカド」は、その立地と施設自体が魅力的です。

東急プラザ表参道「オモカド」2012年東京都渋谷区神宮前４丁目３０−３物販・サービスフロア 11:00〜20:00 ※飲食店舗は異なる

神宮前交差点という絶好のロケーションに位置し、ショッピングだけでなく、今回のようなイベントを通じて新たな体験を提供してくれます。

この夏は「STAY in the SHADE」で、賢く涼しく楽しもう！

今年の夏は、ただ暑さに耐えるだけではありません。花王と東急不動産が提案する「STAY in the SHADE」プロジェクトは、私たちに「令和の街ブラ」という新しい夏の過ごし方を教えてくれます。

日かげで涼み、人気キャラクターたちに癒され、そして頼れる「ビオレ」製品で快適さをプラス。これなら、猛暑の中でも安心して、そして心から夏の外出を楽しめそうですね。

あなたもこの夏、オモカドと原宿・神宮前エリアで、新しい夏の思い出づくりに挑戦してみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。