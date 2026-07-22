







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、首の故障で負傷者リスト（IL）に入っているウィル・スミス捕手が60日間のILに移行することが発表された。正捕手不在の状況がさらに長期化することになったが、米メディア『スポーツスキーダ』は新戦力の補強を勧めている。



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獲得候補に挙げられたのは、ニューヨーク・メッツ所属のルイス・トーレンス捕手。メジャーデビューした2017年から現在まで、通算473試合に出場している守備型の捕手だ。



同メディアは「ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者は、現WS王者のドジャースのニーズに完璧に合致する可能性があるメッツ選手を名指しした」としつつ、「トーレンス… ドジャースにとって可能性はあると思う。彼は守備が抜群で、打撃はそれほどではないが素晴らしい控え捕手だ」、「スミスとは10年契約を結んでいるため、先発捕手を獲得するためにトレードを行うとは思えない。私としては、トーレンスこそがチームにフィットする選手だと思う」という同記者の見解を伝えている。



ドジャースは現在、ダルトン・ラッシング捕手が代役として奮闘している状況だが、新たにトーレンスを獲ってくることは果たしてあるのだろうか。











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