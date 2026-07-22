「良い打席が増えてきた」村上宗隆、大敗の中でも収穫！？　長打性の飛球…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、21日（日本時間22日）に行われたテキサス・レンジャーズ戦に出場し、3打数1安打1四球の成績を残したが、チームは0-10と大敗した。ハムストリング故障からの復帰後も持ち味の選球眼を発揮する村上の状態を、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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村上はこの試合、1回に6球粘って四球を選ぶと、4回にはライトへのヒットを打った。



6回には中堅方向へ400フィートの大飛球を放ったが、惜しくも好捕される。



村上は5月30日に右ハムストリングのグレード2の肉離れで故障者リスト（IL）入りし、35試合ぶりの復帰を果たして以降は、まだホームランがない。



復帰後8試合では27打数5安打、二塁打3本、5得点、1打点、8四球、12三振という成績で、7試合連続で四球を選ぶ場面もある。



村上の状態について、ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は「良かったと思う」としたうえで、「もっと準備する意識があった。



バットの芯に当たる打球も出てきた。



柵越えこそなかったが、内容の良いスイングがいくつもあった」と評価している。











村上自身も「全体的に良くなってきている。



ボールがはっきり見えているし、良い打席が増えてきた」と手応えを語っている。



復帰後は本塁打こそないものの、四球を選びながら状態を上げている印象で、出塁面での貢献度は際立っていた。



一方、先発したノア・シュルツ投手（3勝7敗）は3回1/3を11被安打5失点2奪三振と苦しみ、大量失点に繋がった。



今季53勝47敗のホワイトソックスは直近8試合では6勝2敗と勝ち越しているが、この日は打線も精彩を欠いた。



さらに、カイル・ティール選手が右足首の重度捻挫で6〜12週間の離脱を余儀なくされるなど、チームには不安要素も残る。



それでも村上が示した選球眼と長打性の当たりは、同監督が伝えた通り、復調に向けた着実な一歩と言えそうだ。



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