







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの中野拓夢内野手は22日、甲子園球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「2番・二塁」でスタメン出場。9回2死から横っ飛びで打球を処理し、試合を締めくくる好守を披露した。



阪神が5-4と1点をリードして迎えた9回。守護神のラファエル・ドリスが2死を奪い、最後はDeNAの勝又温史が二遊間へゴロを放った。



中野は打球に素早く反応すると、体を投げ出して横っ飛びで捕球。すぐさま立ち上がって一塁へ送球し、27個目のアウトを完成させた。抜ければ同点の走者につながりかねない打球を阻止し、ファインプレーでゲームセットとなった。



中野にとっては、7回の守備で犯したミスを取り返すプレーでもあった。無死一塁から宮下朝陽の二塁ゴロを処理した際、併殺を狙った送球がそれて出塁を許すと、その後にDeNAが2点を奪って4-4の同点に追いついた。











それでも、8回には無死二塁から送りバントを決め、森下翔太の決勝犠飛につなげた。最後は守備でも勝利に貢献し、自らのミスを取り返した。



阪神は一時2点のリードを追いつかれたものの、8回に森下の犠飛で勝ち越し。5-4で接戦を制し、再び単独首位に立った。7月22日終了時点では49勝38敗1分け、2位巨人に1ゲーム差をつけている。



中野はこの試合を終えて88試合に出場し、打率.298、17打点、4盗塁。打率はリーグ2位につけている。



痛恨のミスがありながらも、終盤の送りバントと最後の美技で勝利に貢献した中野。首位を争うチームを、攻守で支える存在感を示した。



























【動画】この横っ飛び！中野拓夢、試合を締めくくる好プレー



DAZNベースボールの公式Xより













ファインプレーでゲームセット！



中野拓夢が打球に飛びつく

タイガースは再び単独首位に



⚾️阪神×DeNA

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【了】