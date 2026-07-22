「信頼できる投手」菅野智之、17先発で9勝4敗の堅実さ！？　衰えを感じさ…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、今季ここまで17試合に先発して9勝4敗、防御率4.76の成績を残している。屈指の安定感を誇ると、米メディア『パープル・ロウ』が報じた。

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菅野は読売ジャイアンツ時代にセ・リーグ最優秀選手（MVP）を3度、沢村賞を2度受賞するなど日本球界を代表する投手として実績を積んできた。



そして、昨季はメジャー挑戦を果たし、ボルチモア・オリオールズで一定の成果を残したものの、再契約ならずにフリーエージェント（FA）となる。



その後、菅野に興味を示したロッキーズが今年2月に菅野と510万ドル（約8億3000万円）で契約。その際には、一部で懸念や冷ややかな反応もあった。



しかし蓋を開けてみれば、この移籍は当初の予想をはるかに上回る成功を収めている。



17先発のうち5試合でクオリティスタートを記録し、自責点3以下に抑えた登板は12試合に上る。











“打者天国”で知られる本拠地クアーズ・フィールドでの8登板では6勝2敗、防御率4.15と好成績。



被本塁打は18本（うち走者なしの本塁打が15本）、被二塁打は30本だが、5回未満で降板したのはわずか3試合にとどまる。



それを踏まえ、同メディアは「5回を無難に投げ切り、時にはさらに長いイニングを投げられるのが菅野の持ち味」だとした上で、「ローテーション後方を任せられる、信頼できる投球内容だ」と評している。



続けて「菅野は一貫して安定し、信頼できる投手であり続けており、チームに勝利のチャンスを与えるためにできることをすべてやっている」とし、「先発投手として試合に臨み、ロッキーズに勝利のチャンスを与える仕事を着実にやり遂げている」と結んでいる。



36歳になった今も衰えを感じさせない安定感は、若い投手陣を抱えるロッキーズにとって大きな支えとなっているようだ。



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