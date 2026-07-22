「より効果的になった」今井達也、今季最高の6回1失点8奪三振！　武器は多…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、21日（日本時間22日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦に先発し、6回を投げて4安打3四球1失点、8奪三振の好投を見せ、アストロズは5-3で勝利した。今井にとってルーキーシーズンで屈指の好投になったと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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今井は昨オフ、アストロズと3年総額5400万ドル（約88億円）で契約し、メジャー挑戦を果たした。



この日、96球（ストライク56球）を投げ切り、6月25日以来となる長いイニングをこなしている。



ここまで52回を投げて防御率6.06としていた今井にとって、今季最高の一戦となった。



今井は持ち球のうち第3球種にあたるチェンジアップを効果的に織り交ぜ、打者のタイミングを外し続けた。



試合を決定づけたのは5回。



ヨルダン・アルバレス外野手が空振り三振に倒れながらも暴投で出塁すると、続く2死一・二塁の場面でアイザック・パレデス内野手が救援投手タイラー・ズーバーから3ランを放ち、アストロズが試合の主導権を握った。











今井の変化球活用について、アストロズを率いるジョー・エスパダ監督は「彼は速球とスライダーをより効果的に使えるようになった。



チェンジアップは、手から離れる瞬間はスライダーと非常によく似ている。



彼はチェンジアップで空振りを奪い、それがスライダーへのチャンスを生んだと思う。



そして、96、97マイルの速球で打者を驚かせた。



3つ目の球種を効果的に使ったことが、彼の成功に繋がった」と評価している。



また、もっと早い段階からチェンジアップを投げてほしいと考えているようで「実戦で使ってこそ、自信は身についていくものだ。



もちろんチェンジアップは武器になる。



だからといって多投してほしいわけではないが、使えば非常に良い球なんだ。空振りも取れる。



打者が、今日はチェンジアップもあるぞと意識すれば、その分ほかの球種も生きてくるし、投球の幅も広がってストライクゾーンをより効果的に使えるようになる」と答えている。



今井は今季5度目のクオリティスタートを記録したが、それでも好不調の波が大きいことに変わりはない。



とはいえ、この日のようにチェンジアップを軸とした組み立てが機能すれば、速球とスライダーの威力も一段と引き立つはずだ。



今井が安定して好投を続けられるかどうかは、夏場以降のローテーション編成を左右する大きな鍵となるだろう。



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