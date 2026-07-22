







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷により投手としての登板を見合わせているものの、今週末にもマウンドからの投球は再開できる見通しとなった。回復は前進しているようだが、次回登板の日程は依然として不透明だ。米メディア『ヘビー』のオーウェン・クリサフリ記者が言及した。



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ドジャースは当面、大谷の登板を見合わせている。復帰時期について明確な日程を示していないものの、デーブ・ロバーツ監督は、大谷が今週末にマウンドから投球を始める見込みだと明かした。



打者・大谷は20日（日本時間21日）時点で、打率.290、本塁打22、打点60、OPS.938を記録。過去数年と同じ水準には届いていないものの、健康な状態では投手としての活躍が打撃面を補っている。



一方で、投手・大谷としては14試合に先発し、8勝2敗、防御率1.79、奪三振95、WHIP0.95と圧倒的な成績を残している。しかし、左膝の負傷が長引いた影響で、直近1か月ではわずか1試合の登板にとどまっている状態だ。



登板が遠のいている大谷についてクリサフリ氏は「ドジャースは彼に対して慎重な姿勢をとっているが、ワールドシリーズ制覇を目標としていることを考えれば、それは理解できる。しかし、マウンド復帰の具体的な時期を示さずに、登板を延期し続けている判断には懸念が残る」と言及した。











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