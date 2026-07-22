







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。フロントはそこまで派手な動きを見せる意向はないとされているが、場合によってはそうも言っていられなくなるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「当初、ドジャースはトレード期限までに大型補強へ動く可能性は低いとみられていた。しかし、相次ぐ故障者の影響で、その方針が変わる可能性が出てきている。USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、チームはウィル・スミス捕手と大谷の負傷を受け、先発に加え捕手も戦力アップを目指す可能性があるという」と言及。



続けて、捕手について「球団はダルトン・ラッシング捕手の能力を高く評価しており、スミスについても今季中の復帰を期待している。ただ、長引く故障には不安も残っている」、投手については「タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手の回復が予定通りに進まなければ、チームは厳しい状況に追い込まれる可能性がある。さらに、大谷も膝の故障が長引いていることから、投手としての調整が一時中断している」とそれぞれ見解を示している。



チームは日本時間21日、リリーフのセス・ハルバーセン投手をトレード獲得しているが、ここからさらなる動きを見せることはあるだろうか。











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