【ジムニー専用設計の新アイテム！】データシステムの後付けモニター用スタンドの新タイプ SSM-ST04が発売

データシステムは同社の各種カメラシリーズ用の後付けモニター、スーパースリムモニター SSM-W5.0シリーズ専用のオプションアイテムとして、ジムニー用のモニタースタンドSSM-ST04を発売した。

【画像】純正ボルト穴でガッチリ装着できるジムニー用モニタースタンド

SSM-ST04は、現行型ジムニー、ジムニーシエラ、ジムニーノマドの助手席アシストグリップ部にボルトで固定できるタイプのSSM-W5.0シリーズ用モニタースタンド。

アシストグリップにあるボルト状のキャップを外して付属の六角穴付きボルト（M8×30）を使って簡単に装着できる。

ジムニーのダッシュボード形状に合わせた専用設定のため、視界を妨げないスマートな装着感を実現する。

ボルトでしっかりと取り付けられるため、オフロード走行時の激しい衝撃や揺れでもモニターの脱落を防げる。

装着位置は、助手席アシストグリップの両端にあるボルト穴のどちらも使用可能で、例えばサイドカメラモニター用として助手席側のドアよりに設置したり、フロントカメラ用としてインパネセンター寄りに、もしくはその両方に設置したりと、好みや用途に合わせて選べる。

［製品概要］

●製品名：ジムニー用モニタースタンド（スーパースリムモニター SSM-W5.0シリーズ専用オプション）

●品番：SSM-ST04

●価格：2750円

●適合車種：

・ジムニー（JB64W型、2018年7月〜）

・ジムニー シエラ（JB74W型、2018年7月〜）

・ジムニー ノマド（JC74W型、2025年4月〜）

●発売日：2026年7月22日

●製品紹介URL

・ジムニー用モニタースタンド SSM-ST04

https://www.datasystem.co.jp/products/ssm-w5.0/05.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp