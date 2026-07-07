軽自動車とコンパクトカーはどちらを選ぶべき？維持費などの違いを比較

日常使いの車を購入する場合、軽自動車とコンパクトカーのどちらを購入するか悩む方も多いと思います。どちらも比較的小さな車ですが、さまざまな点で違いがあります。維持費や各種性能などのポイントで比較し、自分のカーライフに合った最適な選択をしたいところです。

この記事では、軽自動車とコンパクトカーの違いと、どちらかを選ぶ際の比較ポイントについて解説します。また、軽自動車とコンパクトカーのそれぞれのメリット・デメリットと、向いている人のタイプについてもご紹介します。

軽自動車とコンパクトカーの違いとは？

軽自動車とコンパクトカーは具体的にどのような点が違うのでしょうか。ここでは、軽自動車とコンパクトカーの違いについて解説します。

排気量と馬力

軽自動車とコンパクトカーの違いのひとつが、エンジンの排気量です。排気量とは、エンジン内のピストンが上下したときの内部容積のこと。ピストン内の燃焼のために一度に吸い込むことができる空気と燃料の量を指し、単位はccまたはLで表します。

軽自動車の排気量は、法律によって660cc以下に決められています。それに対して、コンパクトカーの排気量は法律上の指定や上限はありませんが、1,000～1,500ccが一般的です。

また、軽自動車のエンジン出力については自動車メーカーの自主規制により、64馬力（単位はps）が上限となっています。一方、コンパクトカーの場合は、スポーツモデルを除くと100馬力前後が標準的です。

サイズ

軽自動車はさまざまなボディ形状があるように思えますが、サイズは全長：3,400mm以下、全幅：1,480mm以下、全高：2,000mm以下に収まるように道路運送車両法で定められています。

コンパクトカーはそれ自体が法律上で定義されているわけではありませんが、道路運送車両法上の「小型乗用車（5ナンバー車）」のサイズは、全長：4,700mm以下、全幅：1,700mm以下、全高：2,000mm以下です。実際に「コンパクトカー」と銘打って販売されている車種の多くは、取り回しを重視して全長が4,000mm前後となっています。

乗車定員

軽自動車とコンパクトカーの違いとしては、乗車定員も挙げられるでしょう。ボディ形状にかかわらず、軽自動車の乗車定員は4名です。一方のコンパクトカーは、乗車定員が5名となっています。

乗車定員は車検証に記載されているもので、軽自動車に5名乗車すると「定員外乗車違反」となります。違反した場合、違反点数1点と反則金6,000円が科せられる点に注意が必要です。

税金

車に関係する主な税金として自動車税と自動車重量税がありますが、これも軽自動車とコンパクトカーで異なります。軽自動車とコンパクトカーに課される税金とその違いは、下記のようになっています。

軽自動車とコンパクトカーの税金の違い（1年間あたり） 自動車税 自動車重量税 軽自動車 1万800円 3,300円 コンパクトカー 2万5,000円〜3万500円 8,200円〜1万2,300円

※コンパクトカーの自動車税は2019年10月1日以後に初回新規登録を行った1L以下の税額～1L超1.5L以下の税額。自動車重量税は車両重量が0.5tあたり4,100円です。エコカー減税は適用されていません。

自動車税は、毎年4月1日時点で車検証に登録されている所有者（または使用者）に課される税金です。一方で自動車重量税とは、車の重さに応じて課せられる税金で、新規登録や車検のタイミングで車検有効期間分を納付します。いずれも軽自動車は一律の税額ですが、コンパクトカーは排気量や車両重量で税額が変わることに注意してください。

なお、軽自動車・コンパクトカーはいずれも環境性能の高いエコカーの場合、税金の軽減措置が設けられています。

軽自動車とコンパクトカーの比較ポイント

軽自動車とコンパクトカーのどちらを購入するか迷った場合は、いくつかのポイントを押さえて比較しましょう。ここでは、軽自動車とコンパクトカーの比較ポイントについて解説します。

車両本体価格

車両本体価格は、軽自動車とコンパクトカーの比較ポイントのひとつに挙げられます。車種によるものの、車両本体価格は軽自動車のほうが安い価格帯に位置しています。コンパクトカーでハイブリッドシステムを搭載している車種・グレードの場合、さらに価格差は広がるでしょう。

ただし、コンパクトカーでも車両本体価格が160万円台のグレードが用意されていたり、軽自動車でも上位グレードだと250万円に達するグレードがあったりするため、注意が必要です。

なお、車の購入時に必要となり、所有者の保管場所があることを証明する「車庫証明」は、軽自動車だと都市部などを除き、取得する必要がありません。登録手続きの手間が不要になるだけでなく、2,600円前後の申請費用もかからないメリットがあります。

燃費性能

燃費性能は、軽自動車とコンパクトカーで比べた場合、差がつく可能性があるポイントです。サイズが小型で車重も軽い軽自動車のほうが燃費性能で有利と思われがちですが、コンパクトカーに搭載されているハイブリッドシステムは、サイズや車重のハンデをカバーするからです。

コンパクトカーのハイブリッド仕様の場合、軽自動車よりも高い燃費性能を記録する可能性もあります。軽自動車にもハイブリッドシステムが搭載されている車種はあるものの、簡易なシステムの構造上、コンパクトカーほどの燃費性能向上は期待できません。

例として、コンパクトカーと軽自動車のそれぞれで燃費がトップクラスによいヤリスとアルトで比較します。ヤリスのハイブリッドXグレード（FF）の燃費は36km/Lである一方、スズキのアルト（HYBRID X 2WD）の燃費は28.2km/Lとなっています（燃費はともにWLTCモード）。

維持費

維持費で見た場合、軽自動車のほうがコンパクトカーより安くなる傾向があります。これは主な理由として自動車税などの税金が安く、任意保険料も軽自動車の方が多少安い傾向にあるためです。燃費の良いハイブリッドのコンパクトカーの場合、車の使用状況によっては燃料代で金額差が縮まったり逆転したりする可能性もあります。

軽自動車 コンパクトカー 自動車税 10,800円/年 30,500円/年 自動車重量税 3,300円/年 12,300円/年 任意保険料 51,059円/年 55,404円/年 燃料代

（5000km） 41,250円/年 33,000円/年 合計 106,409円/年 131,204円/年

※コンパクトカーの税金について、自動車税は1リットル超1.5リットル以下の税額、自動車重量税は1t超1.5t以下の税額を用いています。エコカーに関する免減税は未適用です。※任意保険料は、損害保険料率算出機構の「2025年度 自動車保険の概況」のデータから2024年度に契約された自動車保険料の平均を計算したものを用いています。※燃料代について、ガソリン価格は165円/L、軽自動車の燃費は20km/L、コンパクトカーの燃費は25km/Lとしています。

日々のメンテナンス費用や車検費用、自賠責保険料については、ほとんど差がありません。車種や使用状況によっては軽自動車よりもコンパクトカーのほうが、維持費はかからない可能性もあります。この点については、一概に比較は難しいと考えるべきでしょう。

走行性能

軽自動車とコンパクトカーの走行性能は、比較すると一長一短あります。例えば、加速力や高速道路などでの安定性に関しては、ボディサイズもエンジンも大きくて余裕があるコンパクトカーに分があります。また、静粛性や乗り心地に関しても、コンパクトカーが有利といえるでしょう。

一方で、切り返し・Uターンのしやすさを示す「最小回転半径」で見た場合、軽自動車の多くが4.5ｍ前後なのに対し、コンパクトカーは5m台なので、小回りの性能には軽自動車に軍配が上がります。窓ガラスが大きく、直方体のように角ばったボディ形状の軽自動車のほうが、コンパクトカーより視界が良くサイズ感を把握しやすいために、駐車しやすいというメリットもあります。

安全性能

安全性能は、軽自動車・コンパクトカーの比較で見逃せないポイントといえるかもしれません。安全性能に関しては、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術が装備されている車種・グレードが多く、側面衝突に対するボディサイズの大きさも併せ、コンパクトカーのほうが優れているといえるでしょう。

なお、軽自動車も近年は自動車安全性能評価で高いランクを獲得しているものの車種・グレードによっては最新の安全装備が付けられないことがあるため、注意が必要です。

軽自動車・コンパクトカーのメリットとデメリット

軽自動車とコンパクトカーには、それぞれに長所と短所があることを理解しておきたいところです。ここでは、軽自動車・コンパクトカーを比較したときの、それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

軽自動車のメリット・デメリット

軽自動車のメリットとデメリットに関しては、下記のようなものが挙げられます。

コンパクトカーと比較した軽自動車のメリットとデメリット 軽自動車のメリット 軽自動車のデメリット コンパクトカーに比べて維持費が安い サイズが小さく小回りが利く割に室内が広い 中～長距離の高速走行は乗員の負担が大きい 乗車定員が4名に限定される

軽自動車は日本独自の規格であり、ユーザーのニーズに合わせて進化してきたカテゴリです。そのため、ハイトワゴンに代表される広々とした車内空間や視界の良さ、スライドドアによる乗降性の高さと多彩なシートアレンジなどは、軽自動車ならではの魅力といえます。

一方で、エンジンの排気量や馬力に上限があるため、高速道路での長距離走行や追い越しは得意とはいえません。シート形状や騒音・振動の関係により、コンパクトカーよりも乗り心地が劣る傾向があります。

コンパクトカーのメリット・デメリット

コンパクトカーのメリット・デメリットは、下記のようになっています。

軽自動車と比較したコンパクトカーのメリットとデメリット コンパクトカーのメリット コンパクトカーのデメリット 高い速度域で中～長距離走行時も安定して走れる モーターのみの走行可能なハイブリッドシステムを搭載している車種が選べる 軽自動車のハイトワゴンに比べて乗り降りしにくい 軽自動車と比較すると維持費がかかる

コンパクトカーのハイブリッドシステムは搭載するモーターの出力が大きいため、電気自動車のようにモーターのみで低速走行でき、燃費向上に貢献します。一方で、軽自動車が搭載している「マイルドハイブリッド」はモーターの出力が小さいため、エンジンの発進・加速時にアシストする程度に留まります。

ただ、背の低いコンパクトカーは、全高が高くスライドドア採用の軽ハイトワゴンに比べると、子供や高齢者の乗り降りにはあまり適さないといえるでしょう。

軽自動車・コンパクトカーに向いている人

軽自動車とコンパクトカーにはそれぞれにメリットとデメリットがあるため、使用するシチュエーションなどを考慮して選びましょう。ここでは、軽自動車・コンパクトカーのそれぞれに向いている人について解説します。

軽自動車に向いている人

軽自動車の購入や使用に向いている人は、車の主な使用範囲が近距離圏内であることです。毎日の通勤や通学だけでなく、買い物や家族の送迎などに車を使う場合は、燃費が良く、乗り降りがしやすいスライドドアを備えた車種もある軽自動車が便利といえます。

一般社団法人日本自動車工業会の調査によれば、鉄道やバスなどの公共交通機関が不便な地域ほど、軽自動車は日常の足として使用されています。

また、ボディが小さくて小回りも利くため、狭い道でのすれ違いでも気軽に運転できることから、初心者ドライバーやペーパードライバー歴の長い人にも軽自動車はおすすめといえるでしょう。

車の経済性を重視する人にとっては、軽自動車の税金や保険料などの維持費が安いことも大きな魅力といえるかもしれません。

コンパクトカーに向いている人

コンパクトカーの購入や使用に向いている人は、日常使用だけでなく、中距離や長距離の移動も行う人です。車のサイズや排気量・馬力が軽自動車に比べて大きいコンパクトカーは、高速道路での長距離走行でも安定しており、疲れにくいなどのメリットを感じられるはずです。また、ボディ形状によっては荷物が多く載るのも魅力です。

さらに、移動する際に家族や友人の数が多い場合は、軽自動車より1名多い5名の乗車定員が大きなメリットとなるでしょう。

車を乗り換える際には自動車保険も検討しよう

軽自動車とコンパクトカーはどちらもサイズが小さくて運転しやすい車ですが、中～長距離を走る機会が多い場合はコンパクトカー、維持費などの経済性を重視する場合は軽自動車の購入を検討しましょう。とはいえ、それぞれにメリット・デメリットがあるため、車の乗り換えの際には、日常の使い方などによって最適なものを選ぶべきです。

また、車を乗り換えると車両の型式や使用目的、年間走行距離などが変わり、保険料も変動する可能性があります。購入する車を決める前後のタイミングで、自動車保険の補償内容や保険料もあわせて見直しておくと安心です。複数の保険会社の見積もりを比較すれば、自分の車の使い方に合った補償を選びやすくなります。軽自動車とコンパクトカーのどちらを選ぶ場合でも、乗り換えを機に自動車保険の一括見積もりを活用し、無理なく納得できる保険を探してみましょう。

Copyright © 2026 SBIの自動車保険比較 インズウェブ All Rights Reserved.