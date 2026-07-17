ランクルFJオーナー注目！　エンタメ＆セキュリティを高めるデータシステムのアイテム

■エンタメや防犯性能を強化

ランドクルーザーシリーズの末っ子として2026年5月に発売された“FJ”。扱いやすいサイズに、ランクルが長年培ってきた信頼性や耐久性、悪路走破性を継承して造り込んだシリーズの新たな入り口モデル。サイコロモチーフの見た目も相まって、人気モデルとなることは間違いなし！

【画像】エンタメ性向上やセキュリティ性を高める、データシステムのアイテム

そんなランクルFJのエンターテインメント性能と、セキュリティ面で安心感を高めるデータシステムの各適合アイテムを紹介しよう。

まずは走行中でも同乗者が純正ディスプレイオーディオでテレビが見られる同社の定番アイテム「TV-KIT」は、TTV437が適合。ドライブ中の楽しみが増えるだけでなく、カーナビ機能を利用中に目的地変更などを同乗者が操作して、スムーズな移動をサポートできる。

TV-KIT機能がオンの状態でもナビの自車位置やレーンチェンジアシスト（LCA）機能への影響がないので安心して使えるのもポイント。

走行中に動画や音楽を楽しみたいならカーエンターテイメントアダプター「USBKIT CEA940」がお薦め。

車両の通信用USBポートにこのアイテムを接続することでHDMI機器が接続できるようになるもので、例えばAmazon Fire TV Stickなどのストリーミング機器（別途インターネット接続が必要）や、DVD／ブルーレイプレーヤーなどの多彩な映像・音楽コンテンツを楽しめるようになる。

また、有線接続にしか対応していないApple CarPlayやAndroid AutoがUSBKITによりスマホとワイヤレスで接続でき、ミラーリングのためにケーブルを接続する手間から解放され便利に使える。

“ランクル”を冠するだけにセキュリティ面でも対策をしておきたい。そこで有用なのが、車両盗難防止装置「カースティールブロッカー SOS820」だ。独自のシステムにより、装着することでエンジンスタートボタンの操作を無効化でき、ソフトウェアに侵入して車両窃盗を試みる新手の行為から愛車を守れる。

このようにデータシステムのアイテムは、愛車の“楽しみ”と“安心”を強力にサポートしてくれる相棒となるハズだ。

■走行中に同乗者がテレビを見られる！

TV-KIT

・適合：ランドクルーザーFJ〈2026年5月〜、TRJ240W型、12.3インチ（コネクティッドナビ対応）ディスプレイオーディオ装着車〉

・ランドクルーザーFJ適合品番：TTV437（切り替えタイプ）、TTV437S（スマートタイプ）、TTV437B-D（ビルトインタイプ）

・価格：各2万7280円

ディスプレイオーディオのユニットにカプラーオンで簡単・確実に取り付けられる。切り替えタイプにはオリジナルの小型スイッチが、ビルトインタイプは純正風スイッチが付属。スマートタイプはステアリングリモコンを活用してTV-KITのオン・オフ操作ができる

■HDMI機器を簡単接続

カーエンターテイメントアダプター

USBKIT CEA940

・価格：1万8700円

本体をクルマのUSBポートとケーブル接続して、HDMI入力ポートにAmazon Fire TV Stickなどストリーミング機器やDVD ／ブルーレイプレーヤーを接続すればすぐに利用可能

■大切な愛車を盗難被害から守る

車両盗難防止装置

カースティールブロッカー SOS820

・価格：2万2000円

※別途車種別ハーネス（4400円）と取り付け工賃がかかる。取り扱いは全国のオートバックス、スーパーオートバックス

CANインベーダーやゲームボーイと呼ばれる窃盗手段に対抗する盗難防止システム。ソフトウェアに侵入してドアを解錠したとしても、同社独自のシステムがエンジンスタートボタンの操作を無効化。オーナーのみが知るパスキーでしかセキュリティは解錠できない

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp